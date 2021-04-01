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  4. Ölmeden mezara girdi! 12 dakikalık bir video için elli saat toprağa gömülü kaldı

Ölmeden mezara girdi! 12 dakikalık bir video için elli saat toprağa gömülü kaldı

01.04.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sık sık beğeni uğruna tehlikeli işlere kalkışanları, canlarını hiçe sayanları duyuyoruz. 12 dakikalık bir video için elli saat toprağa gömülü kalan YouTuber da bunlardan biri. Tabutla birlikte 2 gün 2 saat toprak altında kalan adam 30 saat sonunda çıkmak istese de yapılan anlaşma gereği istenilen süreyi toprak altında geçirmek zorunda kaldı.

Ölmeden mezara girdi! 12 dakikalık bir video için elli saat toprağa gömülü kaldı

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, 57,2 milyon YouTube abonesinin eğlencesi için tabuta girdi. Tıpkı bir ölü gibi üzerine toprak atıldı hatta bu işlem daha da gerçekçi olsun diye kepçe yardımıyla yapıldı.

12 dakikalık video için 50 saat toprak altında kalan MrBeast, takipçilerine bu kadar süre zarfında neler yaptığını da anlattı.

''AKLIMI KAÇIRACAK GİBİ OLDUM''

Tuvaletini boş şişelere yapan ancak dışkısını tuttuğunu söyleyen genç adam, ''30 saat sonunda çıkmak istedim ama hareket bile edemedim. Arkadaşlarıma bunu söyleyemezdim çünkü anlaşma 30 saat değildi. Çıkmak istesem başıma ne geleceğini biliyordum. Penisimi taşlayacaklardı. Sırtım ağrıyor, klostrofobik hissetmeye başladım, çok kötü kokuyordum. Aklımı kaçıracak gibi olduğumu itiraf etmeliyim'' diye konuştu.

Jimmy Donaldson hedeflenen süreyi tamamladığında gözyaşlarına hakim olamadı.

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