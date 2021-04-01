Ölmeden mezara girdi! 12 dakikalık bir video için elli saat toprağa gömülü kaldı

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, 57,2 milyon YouTube abonesinin eğlencesi için tabuta girdi. Tıpkı bir ölü gibi üzerine toprak atıldı hatta bu işlem daha da gerçekçi olsun diye kepçe yardımıyla yapıldı.

12 dakikalık video için 50 saat toprak altında kalan MrBeast, takipçilerine bu kadar süre zarfında neler yaptığını da anlattı.

''AKLIMI KAÇIRACAK GİBİ OLDUM''

Tuvaletini boş şişelere yapan ancak dışkısını tuttuğunu söyleyen genç adam, ''30 saat sonunda çıkmak istedim ama hareket bile edemedim. Arkadaşlarıma bunu söyleyemezdim çünkü anlaşma 30 saat değildi. Çıkmak istesem başıma ne geleceğini biliyordum. Penisimi taşlayacaklardı. Sırtım ağrıyor, klostrofobik hissetmeye başladım, çok kötü kokuyordum. Aklımı kaçıracak gibi olduğumu itiraf etmeliyim'' diye konuştu.

Jimmy Donaldson hedeflenen süreyi tamamladığında gözyaşlarına hakim olamadı.



