Ölmeden önce son gülüşler yüreklerinizi dağlayacak!

Sevdiğimiz insanlara sevgimizi göstermek için sevgimizi bolca dağıtmak için sebep aramaya gerek yok. Onlarla olduğumuz her anın ve onların yanımızda oluşunun kıymetini bilmek gerekiyor. Bizi biz yapan, en saf şey sevgidir. Bunu azar azar yaymak yerine içimizden geldiğince kısıtlamadan paylaşmalıyız. Sevdiklerimizin değerini, bulunduğumuz yaşamın ve anın değerini hissetmeliyiz. Sevdiklerimize onları sevdiğimizi her fırsatta söylememiz gerek, çünkü ne zaman bunun son “seni seviyorum” deyişimiz olduğunu bilmeyiz ve her şey için çok geç olabilir.

Bu fotoğraflar, dediklerimizi çarpıcı gerçekliği ile gözler önüne serecek… Sevin ve sevilin.

1. 77 yıllık evli olan 96 yaşındaki büyükanne ve eşi 100 yaşındaki büyükbaba ölmeden saatler önce.

2. Ertesi gün pankreas kanserinden ölmeden önce baba çocuklarına son kez veda ediyor.

3. Annesinin ölümünün ardından Google Earth’ten annesinin evine bakan çocuk son bir sürprizle karşılaşıyor.

4. Ölümünün ardından babasının eski tabletine bakan oğlu onun son fotoğraflarını buluyor.

5. Hasta baba, kızının düğününde koridorda onunla el ele yürüme isteğini gerçekleştirmek için sedyeyle de olsa düğüne geliyor. Düğünden 5 gün sonra yaşamını yitiriyor.

6. Üniversite için evden ayrılan abisinin bu fotoğrafı onun son fotoğrafı oluyor, sarhoş bir sürücü onu hayattan koparıyor.

7. 69 yıllık evliliğin ardından, üzerine titrediği eşini 95 yaşında toprağa veriyor.

8. Ablasının, birkaç hafta önce silahlı saldırı sonucunda ölen küçük kardeşiyle çekilmiş son fotoğrafı.

9. Beynindeki tümörün alınması için ameliyata girmeden önce son gülüş.

10. Göğüs kanseriyle mücadele eden kadın hayatının aşkıyla evleniyor, düğünden 18 saat sonra mücadeleyi kaybediyor.

11. Çin’deki eğlenceli gezisinden döndükten 1 hafta sonra vefat eden babasının panda ile çekilmiş son fotoğrafı.

12. Nazi zulmünden kaçan çiftin birlikte çekilmiş son fotoğrafları, günlerce başından bir an olsun ayrılmadığı eşinden saatler sonra ayrılmak zorunda.

13. Kızına son kez sarıldığını bilmeyen baba… Birkaç gün sonra kalp krizi neticesinde vefat etmiş.

14. Annesinin doğum gününde çektiği son fotoğrafı, bu fotoğraftan birkaç ay sonra komaya giren annesi hayata gözlerini yummuş.

15. Babasının kedisiyle birlikte son fotoğrafı…

16. Kocasını havaalanına bırakan kadının onun ardından çektiği son fotoğrafı, eşi 4 gün sonra otel odasında ölü bulunmuş.

17. Misafirleri için yaptığı hazırlıkları gösteren büyükannesi bu andan 9 dakika sonra dünyaya veda etmiş.

18. Çocukları son kez, beyin tümörü yüzünden vefat eden babalarının yanında.

19. Oğlunun babasıyla çektirdiği son fotoğrafı…

20. Annelerinin doğum günü için 3 aydır bulundukları Fas’tan eve dönen Tara ve Pippa kardeşler bir trafik kazasında hayatlarını kaybediyorlar. Bu fotoğraf tatildeki son fotoğrafları.

21. Bu ayın başında intihar eden kardeşiyle (soldaki) abisinin son fotoğrafı.

22. Bir cinayete kurban gitmeden önce ablasının kardeşiyle çektirdiği son fotoğrafı.

23. Beyin tümörü teşhisinin ardından eşi çocuklar duymasın diye sessizce kocasıyla konuşuyor, ertesi gün kocası vefat ediyor.

24.Genç adam Pazar günü iş arkadaşı Vanessa ile bu fotoğrafı çekiyor, Vanessa ertesi gün intihar ediyor.

25. Kızının çocukken hazırladığı sigara karşıtı kitapçığı okurken görülen baba Amfizem sonucunda hayatını kaybediyor.

26. Arkadaşı (soldaki) birlikte çekindikleri bu fotoğraftan iki hafta sonra bıçaklı saldırıda hayatını kaybediyor.

27. Sığ su bayılması sonucunda ölmeden sadece 5 dakika önce babası oğlunun fotoğrafını çekiyor.

28. Sekiz metre yüksekten düşüp ölen arkadaşının son fotoğrafı.

29. Tayvan’da mağarada mahsur kalan 12 çocuğu kurtarma çalışmalarında havasızlık sonucunda ölen dalgıç Saman Kunan’ın son fotoğrafı.

30. Yangın çıkan rüzgar türbininin üzerinde ölümü bekleyen iki mühendisin son fotoğrafı.

31. Annesinin çektiği son fotoğrafını koluna dövme yaptıran çocuk.