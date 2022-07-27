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  4. Ölü numarası yaparak kurtuldu! Yardım için kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Ölü numarası yaparak kurtuldu! Yardım için kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

27.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Florida'da bir baba, 12 yaşındaki kızına ve küçük kardeşine bıçakla saldırdı. Küçük kızın ölümüne neden olduktan sonra intihar girişimde bulunurken, saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtulan 12 yaşındaki çocuk, yaralı halde ve kanlar içindeyken yardım almak için kilometrelerce uzaktaki McDonald's'a yürüdü.

Ölü numarası yaparak kurtuldu! Yardım için kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

39 yaşındaki Juan Bravo-Torres geçen Perşembe günü kokrunç bir olaya neden oldu. Longwood'daki evlerinde küçük çocuğunu bıçaklayarak öldüren adam, ardından uyumakta olan ablasına bıçakla saldırdı. 12 yaşındaki çocuk babasına karşı savaşmaya çalıştı ama sonunda birkaç bıçak yarası aldıktan sonra ölü numarası yaptı.

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KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

12 yaşındaki çocuk, Bravo-Torres'in öldürdüğü küçük kız kardeşini bir banyoya sürüklediğini, sonrasında ışıkları söndürdüğünü ve intihar girişiminde bulunmak için bileklerini ve boğazını kestiğini söyledi.
Bilincini kaybettiğinde, 12 yaşındaki çocuk evi kanlar içinde terk etti ve annesinin çalıştığı McDonald's'a kadar kilometrelerce yürüdü.

DURUMU KRİTİK

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Çalışanların hemen polisi araması üzerine eve ulaşan yetkililer, yanıt alamayınca kapıyı tekmeledi ve ölü çocuğu ve Bravo-Torres'i banyoda buldu. Hastaneye kaldırılan adamın, durumunun kritik olduğu bildirildi.

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ÖLÜM CEZASI İSTENEBİLİR

Cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanan Bravo-Torres Pazartesi günü mahkemeye çıkacaktı, ancak acil ameliyata girmesinin ardından duruşma iptal edildi. Bravo-Torres'in avukatı Jeff Dowdy, savcıların ölüm cezasını istemesini beklediğini söyledi.

CESARETİNE HAYRAN KALDILAR

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Yetkililer, korkunç olaylara rağmen küçük kızın hızlı düşünme cesaretine hayran kaldı. Bravo-Torres'in daha önce 2011 yılında karıştığı bir yerel olayın da bulunduğu bildirildi. Olayı takip eden günlerde sarsılan ve yas tutan komşular ve görevliler, o zamandan beri konutun önüne balon ve çiçekler bırakıyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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