Ölüm oyunu: 12 yaşındaki çocuk Rus ruletine kurban gitti! Olayın gizemi hala çözülemedi

Korkunç olan geçtiğimiz hafta geç bir saatte 12 yaşındaki Markell'in 25 Kasım gecesi evden kaybolmasıyla başladı. Gece geç saatlerde ailesiyle yaşadığı evden ayrılan çocuk, aynı gece bir evde ölü bulundu ve olaya ilişkin yapılan ilk açıklama onun bir Rus ruleti oyununa kurban gittiği yönündeydi.

REDDETTİLER

Aile üyelerinden biri, olayın ardından yaptığı açıklamada, kurbanın kaybolduğu sabah, saat 2'de bir kısa mesaj aldığını ve daha sonra diğer iki çocukla buluşmak için evinden ayrıldığını söyledi. İddialar bir Rus ruleti oyununu işaret etse de kurbanın kederli ailesi, bu yöndeki haberlere itiraz etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından tutuklanan iki çocuk cinayetle suçlanırken, yetişkin olan şahsın da cinayetten sonra suç ortağı olmakla suçlandığı aktarıldı. Ancak Jackson Polis Departmanı, Markell'in ölümüyle ilgili soruşturmanın hala sürdüğünü söyledi. Ayrıca olaya ilişkin bilgisi olan herkesi kendilerine ulaşmaya davet ettiler.