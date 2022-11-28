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  4. Ölüm oyunu: 12 yaşındaki çocuk Rus ruletine kurban gitti! Olayın gizemi hala çözülemedi

Ölüm oyunu: 12 yaşındaki çocuk Rus ruletine kurban gitti! Olayın gizemi hala çözülemedi

28.11.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Markell Noah, 25 Kasım Cuma gecesi Jackson'da bir evde ölü bulundu. Polisler, olayla ilişkili olarak aynı gece ikisi reşit olmayan ve biri 21 yaşındaki üç kişiyi tutukladıklarını bildirdiler. Noah'nın ölümünün ters giden bir Rus ruleti oyunu sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Ölüm oyunu: 12 yaşındaki çocuk Rus ruletine kurban gitti! Olayın gizemi hala çözülemedi

Korkunç olan geçtiğimiz hafta geç bir saatte 12 yaşındaki Markell'in 25 Kasım gecesi evden kaybolmasıyla başladı. Gece geç saatlerde ailesiyle yaşadığı evden ayrılan çocuk, aynı gece bir evde ölü bulundu ve olaya ilişkin yapılan ilk açıklama onun bir Rus ruleti oyununa kurban gittiği yönündeydi.

REDDETTİLER

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Aile üyelerinden biri, olayın ardından yaptığı açıklamada, kurbanın kaybolduğu sabah, saat 2'de bir kısa mesaj aldığını ve daha sonra diğer iki çocukla buluşmak için evinden ayrıldığını söyledi. İddialar bir Rus ruleti oyununu işaret etse de kurbanın kederli ailesi, bu yöndeki haberlere itiraz etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Olayın ardından tutuklanan iki çocuk cinayetle suçlanırken, yetişkin olan şahsın da cinayetten sonra suç ortağı olmakla suçlandığı aktarıldı. Ancak Jackson Polis Departmanı, Markell'in ölümüyle ilgili soruşturmanın hala sürdüğünü söyledi. Ayrıca olaya ilişkin bilgisi olan herkesi kendilerine ulaşmaya davet ettiler.

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