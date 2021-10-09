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"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

09.10.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’nın yaptığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvuran ünlü şarkıcı, Ufuk A.’ya 2 milyon TL manevi, 10 bin TL de maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin TL'lik tazminat davası açmış, Tabipler Odası’na da şikâyet etmişti.

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Hürriyet'in haberine göre, şarkıcı Alişan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’ya yağ aldırma ameliyatı sonrası vücudunda kalıcı hasar oluştuğunu belirterek dava açmıştı. Alişan ayrıca avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Ufuk A.’ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmış, Tabipler Odası’na da şikâyet etmişti.

Arkadaşı olan doktor Ufuk A.’nın, daha fit görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.

Basına kapalı olan duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Duruşma çıkışı açıklama yapmak istemeyen Alişan’ın yerine konuşan avukatı Emek Emre, “Tazminat davamızla ilgili yayın yasağı kararı olduğu için açıklama yapamayız. Davamız devam ediyor” dedi.

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5.5 SAAT SÜREN OPERASYON

Eşi hamileyken kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını canlı yayında anlatmıştı: "Davam açıldı. 2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 2 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık..."

2 GÜN YATAKTAN ÇIKAMADIM

Alişan "2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti" demişti.
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DENİZE TİŞÖRT İLE GİRİYORUM

Alişan ayrıca "Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var" diye konuşmuştu..

ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN!

Alişan sözlerini "Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşirelerde şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var.

Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım. Bu arkadaşımdan da hiç destek göremediğim için hem açıklama gereği duydum hem de hukuki yollara başvurdu. Hem maddi hem de manevi olarak..." diyerek bitirmişti.


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Alişan
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