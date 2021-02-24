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Ölümden dönen Burak Akkul'dan duygusal açıklama: 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

24.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Ölümden dönen Burak Akkul'dan duygusal açıklama: 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Türkiye'de Covid-19 olarak ismi açıklanan ilk ünlü olan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, yaşadığı süreci anlattı. Akkul, uyutulduğu sırada vefat eden annesiyle bağlantı kurduğunu açıkladı.

Türkiye'de ismi açıklanan ilk Covid-19 hastası olan ünlü sunucu Burak Akkul, yoğun bakımdaki günlerini anlattı. Akkul, "'Ölen annem beni bekliyordu, sıra bana gelmişti...'", dedi.

21 gün uyutulan Burak Akkul, o zor anlarında yakın zamanda kaybettiği annesiyle iletişim kurduğunu şu sözlerle anlattı:

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'ÖLEN ANNEMLE BAĞLANTI KURDUM'

"Annemi yakın zamanda kaybetmiştim, 2019'da. Onu gördüm, onunla ve bakıcısıyla bağlantı kurdum. Köşede bekliyorlardı beni. Annem bir derece bana kavuşmak beni görmek istiyordu ama bir yandan da benim hayata devam etmemi istiyordu. Ben orada zorla tutulduğumu sanıyorum. Ölüme bir adım kaldı, sıra bana gelecek kalbimi çıkaracaklar...

'SIRA BANA GELDİĞİNDE...'

Bunu çok net hatırlıyorum. Sıra bana geldiğinde arkadaşlarım, dostlarım, karım, yakın çevrem beni çağırdılar. Kapıyı kırdılar ve ben o sırada 8. kalp olmaktan kurtuldum. Yine farazi olarak bir hemşirenin sesini duydum, 'Almayalım çok seviyorlar Burak Bey'i. Almayalım Burak Bey'in kalbini' dediler ve ben son keskin bir acıyla geri döndüğümü hissettim. Annemin biraz üzülüp biraz sevindiğini... Kolumda 5 Nisan uyandırıldı bilekliğini hatırlıyorum."

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