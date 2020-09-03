MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ölümden dönen Lara’nın evinde şimdi de yangın çıktı

Ölümden dönen Lara’nın evinde şimdi de yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

İki ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara’nın, Alanya'daki evinde yangın çıktı. Lara yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ölümden dönen Lara’nın evinde şimdi de yangın çıktı

Geçtiğimiz aylarda Antalya'da yürürken araba çarpan şarkıcı Lara, hastanelik olmuştu. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara'nın, bu sefer de ailesiyle birlikte yaşadığı evi yandı. Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Alanya'daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

lara-1

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, “Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi.

Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan… Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri olduBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu
Hira’nın özel öğretmeninin maaşını açıkladıHira’nın özel öğretmeninin maaşını açıkladı
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay olduAşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amber Heard Türkiye'den döner dönmez Johnny Depp’i gündemine aldı
Türkiye'den döner dönmez... 'Taciz etmek için...'
Demet Akalın öğretmen iddialarına yanıt verdi! ‘Bir tane evladım var’
Hira’nın özel öğretmeninin maaşını açıkladı
Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı! 'Yaşadığım en zor şey'
Kötü haberi verdi! 'Yaşadığım en zor şey'
Georgia Harrison yaptırdığı göğüslerini göstermek isteyince...
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Uraz Kaygıroğlu ‘Uyuyan Güzel’ masalını değiştirdi! Alkış topladı!
Masalı değiştirdi! Ünlü isim tebrik etti
Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen açıklaması
Aşk açıklaması geldi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.