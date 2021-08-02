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Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

02.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla gerçekleşen 'Paylaş Benimle' programının konuğu olan Mutlu Kaya son haliyle dikkatleri çekti.

Diyarbakır’da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra, erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutundu.

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Yaşadıkları zorlu günleri Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a anlatan Mutlu Kaya, saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayatı şu sözlerle anlattı;

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"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdu. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."

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YÜZDE 96 ENGELLİ!

Onu yıllar önce katıldığı bir ses yarışmasında tanımıştık. Mutlu, o dönemde hayallerine ulaşmayı beklerken yıllarca onu ısrarlı takip eden, tehdit eden ve şiddet uygulayan biri tarafından başından vuruldu. Mutlu, bu olaydan sonra hayatına %96 engelli olarak devam etti. Ne acıdır ki, Mutlu daha sonra ablası Dilek Kaya'yı kaybetti.

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Mutlu Kaya Instagram
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