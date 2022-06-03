Ölümden dönmüştü! Sinem Ünsal'dan endişelendiren açıklama

'Mucize Doktor' ve 'Kadın' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de tanınan Sinem Ünsal (28), Demet Akbağ’ın 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirmişti. Gebze yolunda Ünsal'ın seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti ve araç bariyerlere çarpmıştı.

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Ünsal’ın vücudunda yara ve morluklar oluşmuştu. Oyuncunun, tedavisinin ardından evine geçtiği öğrenilmişti.

"KAZA BOYUTUNA KIYASLA ÇOK İYİYİZ"

Sinem Ünsal, yaşananların ardından konuyla alakalı açıklama yaptı. Takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünsal, "Merhaba... Evet, çıkan haberler doğru. Turne dönüşü Gemlik'te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda... Hepinize ilginiz, sevginiz ve dualarınız için bin teşekkür..." dedi.

