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  4. 'Ölümlü Dünya 2' yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi oldu

'Ölümlü Dünya 2' yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi oldu

04.12.2023 16:42 | Son Güncelleme:
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Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken” Ölümü Dünya 2 “bu yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi oldu.

'Ölümlü Dünya 2' yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi oldu

Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden sosyal medyada, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmüştü. Film vizyona girdikten sonra ise, bir rekora imza atarak 400.000 üstü izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan Türk komedi yapımı oldu.

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SEYİRCİ İLE BİR ARAYA GELDİLER

Filmin yönetmeni Ali Atay , başrol oyuncularından Sarp Apak ve İrem Sak ile birlikte Bursa Zafer Plaza’da seyirciyle bir araya geldi. Yoğun katılım sağlanan izleme öncesinde film ekibi seyirci ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

“ÖLÜMLÜ DÜNYA 2” VİZYONDA

Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde başarılı oyuncular; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

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