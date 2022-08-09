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Biraz heyecan katmak istemişlerdi! Yanlışlıkla vajinasına acı biber süren kadın hastanelik oldu

09.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Amber ve kocası Josh ilişkilerine biraz heyecan katmak istedi. İkili bir dergide okudukları cinsel gücü arttırıcı losyonu uyguladı. Ancak hesaba katmaları bir durumla karşılaşınca Amber büyük bir acı içinde hastanenin yolunu tutmak zorunda kaldı.

Biraz heyecan katmak istemişlerdi! Yanlışlıkla vajinasına acı biber süren kadın hastanelik oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Amber isimli bir kadın bir dergide cinsel gücü arttırıcı bir losyon tarifi bulduktan sonra kocası John’a sürpriz yapmak için bunu uygulamaya karar verdi. TLC'nin Sex Sent Me to ER programında yer alan yeniden canlandırmaya göre, Josh ev yapımı losyonu bir kaba aldı ve karısının sürmesi için yardım etmeye başladı. Amber yanma hissiyle beraber acı ve ağrı hissettiğinde ise ise ikili teşhis koyma konusunda zorluk yaşadığı için acil servisin yolunu tuttu.

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ACI BİBERLİYMİŞ

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Vajinasında şiddetli bir ağrı ve yanma hissettiğini dile getiren Amber, “O anlarda tek istedğim teşhisti. Aklım ciddi anlamda karışmıştı. Bu hissin nedenini bir türlü anlayamadım” dedi.

Josh ise karısının hazırladığı ev yapımı losyonu ayrı bir kaba alırken heyecandan düzgün bir şekilde yıkamadığı bir başka kaba koyduğunu söyledi. İkili losyonu koydukları kaba baktıklarınd aise bunun bir habanero biberi kavanozu olduğunu gördü.

“YIKAYARAK DAHA ÇOK YAYDILAR”

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Acil hekimi Dr Michelle Pearl, “Capsicum, acı biberde bulunan bir moleküldür ve bu molekül cildinizdeki veya gözlerinizdeki duyu alıcılarına bağlanır. Yuttuğunuzda ağzınızda yanma hissine neden olur ve çok fazla yerseniz, şiddetli mide bulantısı, kusma, ishal, gerçekten sıcak, ağrılı bağırsak hareketlerine neden olabilir. Bu gerçekten yoğun yanma ağrısına neden oluyor.” dedi.

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İkilinin suyla birlikte yıkarak biberi daha çok yaydıklarını belirten Dr. Pearl, Amber’e ağrısını giderebilmesi için süt banyosu tavsiye etti. Doktorun önerdiği tedavi yönteminden mutlu olduğunu dile getiren Amber, “Sütün yağlı kısmının, biberdeki yağlar için bir tür deterjan görevi gördüğünü ve temelde hepsini yıkayıp attığını öğrenin.Bana tam bir süt banyosu veriyorlar. Çok mutluyum, ters giden bir Kendin Yap projesi için harika bir çözüm. Sütün gerçekten vücuda iyi geldiği ortaya çıktı” diye konuştu.

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