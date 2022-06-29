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Ömer Çelik'ten NATO zirvesi ile ilgili açıklama: Güçlü bir kazanım elde edildi

29.06.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı dörtlü görüşmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de kritik zirve ile ilgili açıklamalar geldi. Çelik görüşmeye ilişkin açıklamasında güçlü bir kazanım elde edildiğini vurguladı.

Ömer Çelik'ten NATO zirvesi ile ilgili açıklama: Güçlü bir kazanım elde edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında 'Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.' açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır.

Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.

Türkiye, küresel barış ve istikrar adına terörle mücadele ilkesine bağlı kalacak, alınan kararların somut yansımalarını takip edecek ve terörle mücadele kararlılığını sürdürecektir.

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NATO Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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