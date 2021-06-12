Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Ömer Danış, kariyer hayatı boyunca birçok çalışmaya imza atmıştır. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkarmıştır. Peki Ömer Danış kimdir ve nereli? İşte Ömer Danış albümleri...

ÖMER DANIŞ KİMDİR VE NERELİ?

10 Haziran 1968 doğumlu Ömer Danış 53 yıl yaşındadır. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisidir. Kariyer hayatı boyunca birçok çalışmaya imza atmıştır.

Ömer Danış, 1980 yılında Elazığ'da müzik hayatına adım atmıştır. Bunun ardından; Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adında toplam dört adet solo albüme imza atmıştır.

2001'de beşinci albümü Ağlama Gözbebeğim'i dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur. 12 parçalık bahsi geçen albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve kendi besteleri de yer almaktadır.

Müzik kariyerinin yanında yönetmenlik alanında da deneyim sahibi olan Ömer Danış'ın ilk klibi, çıkardığı albüm ile aynı adı taşıyan "Ağlama Gözbebeğim" oldu. Danış, ilk klibini bu parça için çekti.