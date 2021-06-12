Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Ömer Danış, kariyer hayatı boyunca birçok çalışmaya imza atmıştır. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkarmıştır. Peki Ömer Danış kimdir ve nereli? İşte Ömer Danış albümleri...
10 Haziran 1968 doğumlu Ömer Danış 53 yıl yaşındadır. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisidir. Kariyer hayatı boyunca birçok çalışmaya imza atmıştır.
Ömer Danış, 1980 yılında Elazığ'da müzik hayatına adım atmıştır. Bunun ardından; Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adında toplam dört adet solo albüme imza atmıştır.
2001'de beşinci albümü Ağlama Gözbebeğim'i dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur. 12 parçalık bahsi geçen albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve kendi besteleri de yer almaktadır.
Müzik kariyerinin yanında yönetmenlik alanında da deneyim sahibi olan Ömer Danış'ın ilk klibi, çıkardığı albüm ile aynı adı taşıyan "Ağlama Gözbebeğim" oldu. Danış, ilk klibini bu parça için çekti.
Müzik kariyerine 1980'de başlayan Danış, 1987'den 2016'ya kadar albüm çıkarmaya devam etmiştir. Uzun yıllar müzikle iç içe olan Ömer Danış'ın albümleri sırasıyla şu şekildedir:
1987 yılında Çaren Olayım
1994 yılında Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar
1995 yılında Tutsak Kurtlar Sofrası
1998 yılında Ömer Danış 98
1999 yılında Şerefsiz
2001 yılında Ağlama Gözbebeğim
2004 yılında Şimdi Ben
2006 yılında Gidiyorum Şehir Duvarları
2012 yılında Kırgın & Çakal
2014 yılındaAğlıyorsun
2016 yılında Merhamet (single)
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