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Ömer dizisine Tozluyaka'dan bomba transfer! O isim kadroya dahil oldu

29.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'in ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ın yer aldığı diziye ikinci sezonda bomba bir isim dahil oldu. Tozluyaka'nın yıldızı Ömer'in kadrosuna katıldı.

Star TV’de yayınlanan başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın paylaştığı OGM Pictures imzalı ‘Ömer’ dizisine yeni sezon öncesi sürpriz bir isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tozluyaka dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özgür Foster “Ömer” dizisinin kadrosuna katıldı.

Özgür Daniel Foster 1

Daha önce “Kuş Uçuşu”, “Ya İstiklal Ya Ölüm” gibi önemli projelerde rol alan yakışıklı oyuncu diziye “Engin” rolüyle katılacak. Engin diziye annesi Hülya ve babası Kamil’le beraber dahil olacak.

Özgür Daniel Foster 2

Özgür Daniel Foster 2 Temmuz 1997 tarihinde Marmaris’te dünyaya geldi. Lise döneminde eş zamanlı olarak Marmaris Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Drama Eğitimi alan oyuncu ardından Akademi 35.5’ta Temel Sahne Sanatları ve Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi’ni tamamladı.

Özgür Daniel Foster 3

Foster 2019 yılında yönetmenliğini Leyla Yılmaz’ın üstlendiği ‘Bilmemek’ filmiyle kamera karşısına geçti.

Özgür Daniel Foster 4

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Gökçe Bahadır Selahattin Paşalı Tozluyaka dizisi ele

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