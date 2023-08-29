Ömer dizisine Tozluyaka'dan bomba transfer! O isim kadroya dahil oldu

Star TV’de yayınlanan başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın paylaştığı OGM Pictures imzalı ‘Ömer’ dizisine yeni sezon öncesi sürpriz bir isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tozluyaka dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özgür Foster “Ömer” dizisinin kadrosuna katıldı.

Daha önce “Kuş Uçuşu”, “Ya İstiklal Ya Ölüm” gibi önemli projelerde rol alan yakışıklı oyuncu diziye “Engin” rolüyle katılacak. Engin diziye annesi Hülya ve babası Kamil’le beraber dahil olacak.

Özgür Daniel Foster 2 Temmuz 1997 tarihinde Marmaris’te dünyaya geldi. Lise döneminde eş zamanlı olarak Marmaris Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Drama Eğitimi alan oyuncu ardından Akademi 35.5’ta Temel Sahne Sanatları ve Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi’ni tamamladı.

Foster 2019 yılında yönetmenliğini Leyla Yılmaz’ın üstlendiği ‘Bilmemek’ filmiyle kamera karşısına geçti.



