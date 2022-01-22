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Omicron varyantına karşı en iyi koruma! Bilimsel olarak kanıtlandı

22.01.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda patlak veren Covid-19 virüsü yeni varyantlarıyla dünyada etkisini sürdürüyor. Alfa, Beta, Delta, Gamma sonrasında Omicron ile mücadele eden bilim insanları önümüzdeki günlerde yeni varyantlarla karşılaşılabileceğinin altını çizdi. ABD'de yapılan yeni bir çalışmada, Covid-19 takviye aşılarının faydası doğrulandı.

Omicron varyantına karşı en iyi koruma! Bilimsel olarak kanıtlandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan 3 yeni çalışma, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı en iyi korunma yönetiminin üçüncü doz aşılar olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalarda, destek aşılarının ABD'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 99'undan fazlasını oluşturan Omicron varyantına karşı en iyi koruma yöntemi olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

88 BİN VAKA İNCELENDİ

ABD'nin 10 eyaletinde yaklaşık 88 bin vakanın incelendiği araştırmada, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de üçüncü doz aşılanmanın hastaneye yatışları yüzde 90 önlediği, ikinci doz aşının üzerinden 6 ay geçtiğinde koruma etkisinin yüzde 57'ye düştüğü tespit edildi.

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Sağlık kuruluşunun 10 eyalette 200 binden fazla vakayı inceleyen ikinci araştırmasında, takviye aşıların Covid-19'dan acil servise kaldırılmaları önlemede yüzde 82 etkili olduğu sonucuna varıldı.

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Aynı araştırmada, bunun, ikinci doz aşılarını 6 ay veya daha önce yaptırmış vakalarda hastaneye yatışları ancak yüzde 38 engelleyebildiği ortaya çıktı.

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CDC'nin üçüncü araştırmasında ise takviye aşılarını olmuş kişilerin Omicron varyantına yakalanma olasılığı 100 binde 149 iken, iki doz aşılılarda bu oranın 255'e yükseldiği saptandı.

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