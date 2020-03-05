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Ömür Gedik'in koronavirüsle imtihanı! Telefonunu yıkadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Sunucu ve şarkıcı Ömür Gedik yine gündem olmayı başardı! Gedik cep telefonunu koronavirüsden arındırmak isterken bozdu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömür Gedik'in koronavirüsle imtihanı! Telefonunu yıkadı

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan koronavirüs herkesin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle sosyal medyada bu virüsle ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, bu videolardan birinde, virüsün cep telefonu yüzeyinde uzun bir süre canlı kalabildiği bilgisine yer veriliyordu.

Bu videoyu izleyen Ömür Gedik, kendisini garantiye alabilmek adına telefonunu yıkadı ve doğal olarak da telefon bozuldu. Virüs korkusundan dolayı başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından paylaşınca da alay konusu haline geldi.

omurgedik-twitter

Atilla Taş gibi isimler Gedik’e ‘Keşke virüs programı yükleseydin’ diye takılırken pek çok teknoloji hesabı da şarkıcının bu paylaşımını sayfalarına taşıyarak esprili yorumlarda bulundu.

Gedik kendisine yöneltilen bu yorumların ardından yeni paylaşımlarda bulundu ve “Telefon yıkamamla dalga geçenler koronavirüs gerçeğiyle karşılaştığında bakalım ne yapacak?” yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Koronovirüs, koronavirüs, koronavirüs korunma, Ömür Gedik,

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