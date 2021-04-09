Ömür Gedik'ten Kerem Bürsin'e destek! 'Evi dışında maskesini çıkaran...'

Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından bazı illerdeki kafe ve restoranlar kısıtlamalı olarak açıldı. İşletmelerin ayakta kalması için alınan karar sonrasında ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidenlere sert bir eleştiride bulundu.

Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, 'Kafelerde maskesiz oturanlar salak' diyen Kerem Bürsin'e sahip çıktı.

Gedik, "Kerem Bürsin maskesini çıkaranlara 'salak' dedi diye linç yedi. Linç yersem de yiyeyim, söyleyeceğim. Vaka sayılarına bakarsak kendi evi dışında maskesini çıkaran gerçekten salak" dedi.

Kerem Bürsin yaptığı açıklamaya tepki yağınca özür dilemişti.



