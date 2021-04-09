MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömür Gedik'ten Kerem Bürsin'e destek! 'Evi dışında maskesini çıkaran...'

Ömür Gedik'ten Kerem Bürsin'e destek! 'Evi dışında maskesini çıkaran...'

09.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin, kafelere gidip maskelerini çıkaran kişilere "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" demişti. Bürsin'e destek Ömür Gedik'ten geldi.

Ömür Gedik'ten Kerem Bürsin'e destek! 'Evi dışında maskesini çıkaran...'

Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından bazı illerdeki kafe ve restoranlar kısıtlamalı olarak açıldı. İşletmelerin ayakta kalması için alınan karar sonrasında ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidenlere sert bir eleştiride bulundu.

Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, 'Kafelerde maskesiz oturanlar salak' diyen Kerem Bürsin'e sahip çıktı.

Gedik, "Kerem Bürsin maskesini çıkaranlara 'salak' dedi diye linç yedi. Linç yersem de yiyeyim, söyleyeceğim. Vaka sayılarına bakarsak kendi evi dışında maskesini çıkaran gerçekten salak" dedi.

Kerem Bürsin yaptığı açıklamaya tepki yağınca özür dilemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı

Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı

Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi

Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi

Sokağa çıktı, 'egzersiz' cezası verildi, hayatını kaybetti

Sokağa çıktı, 'egzersiz' cezası verildi, hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var

Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var

Tokkal ailesi katliamında yeni gelişme

Tokkal ailesi katliamında yeni gelişme

Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme

Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.