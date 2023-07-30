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Ön camından girip arka camından çıktı! D-100'de korkunç kaza: Bariyere ok gibi saplandı... 1 ölü

30.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlere ok gibi saplanırken, sürücü Mertcan Altuntaş(19) olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kazanın ardından demir bariyerlerin otomobilin ön camından girerken arka camından çıktığı görüldü.

Ön camından girip arka camından çıktı! D-100'de korkunç kaza: Bariyere ok gibi saplandı... 1 ölü

Korkunç kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mertcan Altuntaş'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak Atatürk Havalimanı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

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Otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Mertcan Altuntaş'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için araçların geçişini yan yoldan sağladı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mertcan Altuntaş'ın(19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaza sonrası demir bariyerlerin otomobilin ön camından girerken arka camından çıktığı görüldü.

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Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Altuntaş'ın cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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