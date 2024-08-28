Ona olan yakınlığı dikkat çekmişti... Biri dokunulmazlık alıp biri potaya gidince sosyal medya yıkıldı! Eleştirilere dayanamayıp yanıt verdi

MYNET-Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye’de heyecan hiç bitmeden devam ediyor.

Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmada Onur ve Beyza arasındaki yakınlık çok konuşuluyor. Kimilerinin sevgili olarak yakıştırdığı ikiliyi kimileri de abi-kardeş olarak yakıştırıyor.

BU HAREKETİ ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Yarışmanın son bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Onur oldu. Bu esnada potaya giden isimler ise Nigar ve Beyza oldu. Onur'un dokunulmazlığı kazandıktan sonra Beyza'yı potaya göndermesiyle ilgili sosyal medyada eleştiriler yapılmaya başlandı.

DAHA FAZLA DAYANAMAYIP CEVAP VERDİ

Sosyal medyada 'ne sinsisin', 'sen nasıl Beyza'yı yazarsın' gibi yorumlar yapılınca Onur daha fazla dayanamadı ve eleştirilere cevap verdi. MasterChef Onur 'Beyza zaten potaya girmişti arkadaşlar ben potaya sokmadım, fakat tabağı geçmedi maalesef' ifadelerini kullandı.