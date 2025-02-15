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  4. Önce bilgi yarışması ardından moda programı! "İşte Benim Stilim" yarışmacılarından Tuğçe Ekim'in 120 milyon TL değerindeki evi çok konuşuldu

Önce bilgi yarışması ardından moda programı! "İşte Benim Stilim" yarışmacılarından Tuğçe Ekim'in 120 milyon TL değerindeki evi çok konuşuldu

15.02.2025 10:45
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 10:45
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"İşte Benim Stilim" moda yarışmasının 2017 yılındaki finalistlerden biri olan Tuğçe Ekim, bu kez 120 milyon TL değerindeki eviyle gündeme geldi. Ekim'in helikopter pisti bulunan evinin manzarasını bir gören bir daha baktı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Daha öncesinde bilgi yarışmasına ardından da moda programına katılan Tuğçe Ekim, sosyal medyda 120 milyon TL değerindeki evini tanıtınca gündeme geldi. 'Aylık ne kadar kira ödüyorsunuz?' sosyal medya konsepti kapsamında evini gezdiren Ekim, 60 bin TL kira ödediğini söyledi ve 37. kattaki evini tanıttı.

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NORMALDE BURSA'YI GÖRÜYOR

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37 kattaki evinin manzarasını gösteren Ekim, "Hava biraz puslu ama normalde hepsi görünüyor." ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Ekim'in gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar pahalı bir yer olduğunu düşünmüyorum. Maksimum 20-30 milyon TL" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "60 bin TL aylık kirayla oturduğu ev burası değil. Satmak istediği evi göstermiş" yorumunu yaptı.

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İşte Benim Stilim
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