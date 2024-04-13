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Önce çocuk katili, sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem'in gerçek mesleği de başka çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 15:04
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Tüm Türkiye günlerdir Esra Erol programında gündeme gelen Dadı Meryem'i konuştu. Canlı yayında 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıkan Dadı Meryem'in cinayet suçundan 9 yıl hapis yattığı ortaya çıkmıştı. Kan donduran cinayetin detayları ağızları açık bırakırken Dadı Meryem'in cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiği de öğrenilmişti. Hakkındaki gerçeklerle herkesi şaşkına çeviren Dadı Meryem'in mesleği de başka çıktı...

Önce çocuk katili, sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem'in gerçek mesleği de başka çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Dadı Meryem hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Esra Erol'un programında işlenen bir aldatma konusunun altından çıkanlar tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

Programa katılan Mehmet Altun, 6 yıldır evli olduğu eşi Rabia Altun'la barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Mehmet Altun'un eşi ise çocuklarının dadısı ile aldatıldığını dile getiren Dadı Meryem canlı yayına çıktı. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçekler ise ağızları açık bıraktı.

dadı meryem cinayet

8 YAŞINDA KIZI DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ

Canlı yayında Dadı Meryem'in 8 yaşındaki bir kız çocuğunu diri diri gömdüğünü ve bu suçtan dolayı 9 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Dadı Meryem'in cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olduğu ve hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği öğrenildi.

'Dadı Meryem' ise iddiaları kabul etmeyerek, ''Bu olay yaşandığında ben 16 yaşındaydım. Adli Tıp Raporu'yla kanıtlandı. Olay tamamen kazayla gerçekleşti.'' diyerek kendini savundu.

DADI MERYEM 1

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Dadı Meryem hakkında başka bir gerçek daha ortaya çıktı. Aslında iki kez çocuk bakımı yapan Meryem aslında masözlük yapıyormuş. Otellerde ve spa merkezlerinde çalıştığını söyleyen Meryem 'Bana çok yoğunluk oluyordu' ifadelerini kullandı.

DADI MERYEM 2

Cinsiyet değiştirdikten sonra bu mesleği yapan Meryem'in aylık kazancı d dudak uçuklattı. Dadı Meryem 'aylık kazancım mesailere kalmazsam 70-80 bin TL'liyi buluyordu mesailere kalırsam da 100 bin TL'yi buluyordu' dedi.

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