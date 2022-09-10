Önce dini, sonra resmi nikah! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! İşte ilk kareler...

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy bu akşam aile arasında kıyılan sade nikahla evlendi. Nikah ünlü çiftin evlerinin bahçesinde kıyıldı. Gündüz evde önce dini nikah kıyıldı.
Çiftin düğünü ise yarın Polonezköy’de yapılacak. Nikahta Berk Oktay’ın smokinini İlknur Şeref dikti. Yıldız Çağrı Atiksoy’un kıyafeti ise Haleia imzalı…
Yıldız Çağrı Atiksoy’un şahitliğini Pelin Toksal ile Yeşim Yağız yaptı.
Berk Oktay’ın nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Berrak Araz Çayan ve Burç Kümbetlioğlu yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum