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Önce dini, sonra resmi nikah! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! İşte ilk kareler...

10.09.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda İzmir'de nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu. Yarın düğün yapacak olan ikiliye tebrik mesajları yağdı.

Önce dini, sonra resmi nikah! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! İşte ilk kareler...

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy bu akşam aile arasında kıyılan sade nikahla evlendi. Nikah ünlü çiftin evlerinin bahçesinde kıyıldı. Gündüz evde önce dini nikah kıyıldı.

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Çiftin düğünü ise yarın Polonezköy’de yapılacak. Nikahta Berk Oktay’ın smokinini İlknur Şeref dikti. Yıldız Çağrı Atiksoy’un kıyafeti ise Haleia imzalı…

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Yıldız Çağrı Atiksoy’un şahitliğini Pelin Toksal ile Yeşim Yağız yaptı.

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Berk Oktay’ın nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Berrak Araz Çayan ve Burç Kümbetlioğlu yaptı.

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