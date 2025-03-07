Önce iletişim kesildi sonra patladı! Bazı uçuşlar durduruldu... O anlar sosyal medyada gündem oldu

SpaceX’in Starship roketi, test uçuşu sırasında patlama yaşadı. Başarılı bir kalkışın ardından, roketin yönlendirme sisteminin arızalanması sonucu patlama meydana geldi. Olay, Bahamalar, Florida ve Dominik Cumhuriyeti'nden çekilen görüntülerle dünyaya duyuruldu. Görüntülerde roketin parçalanma anı ve gökyüzünde bıraktığı parlak izler yer alırken, SpaceX, patlamanın nedenini araştıracaklarını açıkladı.

İKİNCE KERE OLUYOR

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), patlamanın ardından Miami, Orlando, Fort Lauderdale ve Palm Beach gibi bölgelerden yapılacak uçuşları geçici olarak durdurdu. Bu olay, SpaceX’in art arda ikinci kez bir test uçuşunun başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep oldu.

HAVADA PATLADI!

SpaceX, Starship’in test uçuşunun başarılı bir kalkışla başladığını, ancak kısa süre sonra roketle iletişimlerinin kesildiğini ve ardından patlamanın gerçekleştiğini belirtti. Gemideki kameralar, roketin kontrolden çıkarak dönmeye başladığını gösterdi. Şirket, aracın yönlendirme sisteminin çalışmadığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bu, SpaceX’in Starship roketiyle yaptığı sekizinci test uçuşuydu ve roketin itici kısmı üçüncü kez başarıyla yakalandı. Ancak, daha önce Ocak ayında gerçekleşen bir test uçuşunda da benzer bir durum yaşanmış, Starship uzayda patlamıştı. SpaceX, bu patlamanın aracın arka kısmındaki bir sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini açıklamıştı.