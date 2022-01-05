Önce inkar, sonra itiraf! Uçakta doğurdu, bebeği de çöp kutusuna attı

Madagaskar'dan Mauritius'un başkenti Port Louis Sir Seewoosagur Ramgoolam Uluslararası Havalimanı'na inen bir uçakta akılalmaz bir olay meydana geldi.

Uçağın tuvaletinde doğum yapan bir kadının yeni doğan bebeği çöp kutusuna attığı, uçak indikten sonra yapılan rutin kontrol sonrası ise bebeğin ağlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

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İddiaya göre 20 yaşındaki genç kadın ilk başta bebeğin annesi olduğunu reddetse de tıbbi muayeneden geçtikten sonra yeni doğum yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerinde genç kadın da doğum yaptığını doğruladı.

Bebeğin ve kadının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, annenin polis sorgusunun sürdüğü kaydedildi.



