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  4. Önce inkar, sonra itiraf! Uçakta doğurdu, bebeği de çöp kutusuna attı

Önce inkar, sonra itiraf! Uçakta doğurdu, bebeği de çöp kutusuna attı

05.01.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta yolcu uçağının tuvaletinde yeni doğmuş bir bebeğin çöp kutusuna atıldığı ortaya çıktı. Rutin kontrol sonrası bebeği bulan yetkililer, 20 yaşındaki annenin bulunduktan sonra gözaltına alındığını kaydetti. Öte yandan annenin önce bebeğin kendisine ait olmadığını, yapılan kontroller sonrası ise doğum yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Önce inkar, sonra itiraf! Uçakta doğurdu, bebeği de çöp kutusuna attı

Madagaskar'dan Mauritius'un başkenti Port Louis Sir Seewoosagur Ramgoolam Uluslararası Havalimanı'na inen bir uçakta akılalmaz bir olay meydana geldi.
Uçağın tuvaletinde doğum yapan bir kadının yeni doğan bebeği çöp kutusuna attığı, uçak indikten sonra yapılan rutin kontrol sonrası ise bebeğin ağlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

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ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

İddiaya göre 20 yaşındaki genç kadın ilk başta bebeğin annesi olduğunu reddetse de tıbbi muayeneden geçtikten sonra yeni doğum yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerinde genç kadın da doğum yaptığını doğruladı.

Bebeğin ve kadının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, annenin polis sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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