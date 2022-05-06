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Önce sigara içti, sonra oğlunu arayıp, 'annenin canına kıydım' dedi! Zonguldak'taki cinayette müebbet hapis istemi

06.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 2 Şubat günü işlenen cinayette, eve alkollü geldi diye araç lastiklerini indiren Şahizer Ayçelebi, eşi Ahmet Ayçelebi tarafından başına çekiçle vurulup öldürülmüştü. Ahmet Ayçelebi'ye, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay günü cani eş, korkunç olayı gerçekleştirdikten sonra sigara içmiş, oğlunu arayıp, ''annenin canına kıydım. Buraya gel'' demişti.

Önce sigara içti, sonra oğlunu arayıp, 'annenin canına kıydım' dedi! Zonguldak'taki cinayette müebbet hapis istemi

Olay, 2 Şubat günü Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi’ye kızıp, aracının lastiklerinin havasını indirerek anahtarını aldı. Sabaha karşı uyanan Ahmet Ayçelebi, sigara içmek için dışarı çıktığında otomobilinin lastiklerinin inik olduğunu ve hava kompresörünün bagajında olmadığını görüp sinirlendi.

''ANNENİN CANINA KIYDIM, BURAYA GEL''

Eline aldığı çekiçle eşinin uyuduğu odaya giren Ahmet Ayçelebi, onun boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurdu. Daha sonra tekrar dışarı çıkarak sigara içen Ahmet Ayçelebi oğlunu arayarak, “Oğlum annenin canına kıydım. Hemen buraya gel” dedi. Eve gelen oğlu, annesinin cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Cumhuriyet savcısı, Ahmet Ayçelebi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ahmet Ayçelebi’nin ifadesine de yer verildi. Eşinin kendisini sürekli dövdüğünü ileri süren Ahmet Ayçelebi, olay günü de kendisinin alkol bağımlısı olduğu için eşiyle tartıştıklarını ve aracının lastiklerinin havasını indirdiğini söyledi. Ayçelebi, “Olay günü bir anlık sinirle öldürdüm” dedi.

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MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Savcı, Ahmet Ayçelebi’nin, ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasını talep etti. İddianamede, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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