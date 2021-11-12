Önce Steam Deck, şimdi de bu: Playdate ertelendi

Taşınabilir oyun konsolları birçok tüketicinin dikkatini çekiyor. Hal böyle olunca büyük şirketler de taşınabilir oyun konsolu sektörüne yönelik ürünler hazırlıyorlar. Bunlardan biri, video oyunu geliştiricisi ve video oyunu yayımcısı olan Valve oldu. Bu anlamda Steam Deck'i tanıtan Valve, 2022 yılında önce Steam Deck'in çıkış yapmasını planlıyordu. Ancak planlar tutmadı ve Steam Deck'in çıkışı Şubat 2022'ye ertelendi. Şimdi ise Steam Deck ile aynı kaderi paylaşan bir konsol daha var; O da Panic'in retro-fütüristik konsolu Playdate.

PLAYDATE İÇİN ERTELEME KARARI

Playdate'in geliştiricileri, retro-fütüristik konsolun artık 2021'in sonları yerine "2022'nin başlarında" piyasaya sürüleceğini duyurdu. Pil sorunu gibi öngörülemeyen bazı sorunlar nedeniyle, Playdate için ön siparişi verenlerin cihazlarını almak için biraz daha beklemeleri gerekecek.

Playdate ilk olarak 2019 yılının Mayıs ayında duyurulmuştu ve tasarımıyla kısa sürede retro konsol sevenlerin dikkatlerini üzerine çekmişti.

Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası gibi daha modern özelliklere sahip olan retro-fütüristik oyun konsolunda 2,7 inçlik, 400 x 240 piksel çözünürlüğünde, siyah beyaz bir ekran bulunuyor.

