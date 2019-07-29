Mynet Trend

Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino’nun gişede en iyi açılış yapan filmi oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.07.2019 08:27 | Son Güncelleme

ABD sinemalarında bu hafta gösterime giren Once Upon a Time… in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da) Tarantino’nun bugüne kadar gişede en iyi açılış yapan filmi oldu.

Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino’nun gişede en iyi açılış yapan filmi oldu

Dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde yapan Once Upon a Time… in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da), gişedeki ilk hafta sonunda 40.3 milyon dolar hasılata ulaşarak Quentin Tarantino’nun bugüne kadar gişede en iyi açılış yapan filmi oldu. Rezervuar Köpekleri, Ucuz Roman, Kill Bill, The Hateful Eight gibi unutulmaz filmlere imza atan yöntemenin gişede en iyi açılış yapan filmi şimdiye kadar Soysuzlar Çetesi’ydi. Tarantino’nun sonraki filmleri ise bu rakamlara ulaşmayı başaramadı. Tarantino’nun bir önceki filmi olan The Hateful Eight, ABD’de yaygın dağıtıma girdiği hafta toplam 15.7 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie gibi önemli oyuncuları bir araya toplayan zengin oyuncu kadrosu filmin gişedeki başarısına oldukça etki etmiş gibi görünüyor. Film dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.

1969’un Los Angeles’inde geçen Once Upon a Time… in Hollywood, şöhretini kaybetmekte olan, Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikâyesini konu alıyor. Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt‘in başrollerini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda DiCaprio ve Pitt’e Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Luke Perry, James Marsden, Lena Dunham, Emile Hirsch ve Bruce Dern gibi önemli isimler eşlik ediyor. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi, 23 Ağustos.


Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
Benimle Söyle'nin şampiyonu belli olduBenimle Söyle'nin şampiyonu belli oldu
Oyuncu kadrosuyla merak uyandıran The King’den ilk görsel geldiOyuncu kadrosuyla merak uyandıran The King’den ilk görsel geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Once Upon A Time In Hollywood Quentin Tarantino Bir Zamanlar... Hollywood'da

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benimle Söyle yarışmasında kim birinci oldu? Benimle Söyle Uğur Öz kimdir?

Benimle Söyle'nin şampiyonu belli oldu

The King’den ilk görsel geldi

Oyuncu kadrosuyla merak uyandıran The King’den ilk görsel geldi

Kara Dul (Black Widow) filminin çekimleri tehlikede

Scarlett Johansson'ın başı belada! Çekimler tehlikeye girdi

Beyonce’yi photoshopla fotoğrafa eklemişler!

Beyonce’yi photoshopla fotoğrafa eklemişler!

İhtiyarlar Taburu için Konya’ya konuşlandılar

İhtiyarlar Taburu için Konya’ya konuşlandılar

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.