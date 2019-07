Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino’nun gişede en iyi açılış yapan filmi oldu

Dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde yapan Once Upon a Time… in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da), gişedeki ilk hafta sonunda 40.3 milyon dolar hasılata ulaşarak Quentin Tarantino’nun bugüne kadar gişede en iyi açılış yapan filmi oldu. Rezervuar Köpekleri, Ucuz Roman, Kill Bill, The Hateful Eight gibi unutulmaz filmlere imza atan yöntemenin gişede en iyi açılış yapan filmi şimdiye kadar Soysuzlar Çetesi’ydi. Tarantino’nun sonraki filmleri ise bu rakamlara ulaşmayı başaramadı. Tarantino’nun bir önceki filmi olan The Hateful Eight, ABD’de yaygın dağıtıma girdiği hafta toplam 15.7 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie gibi önemli oyuncuları bir araya toplayan zengin oyuncu kadrosu filmin gişedeki başarısına oldukça etki etmiş gibi görünüyor. Film dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.

1969’un Los Angeles’inde geçen Once Upon a Time… in Hollywood, şöhretini kaybetmekte olan, Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikâyesini konu alıyor. Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt‘in başrollerini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda DiCaprio ve Pitt’e Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Luke Perry, James Marsden, Lena Dunham, Emile Hirsch ve Bruce Dern gibi önemli isimler eşlik ediyor. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi, 23 Ağustos.