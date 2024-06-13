Önce uyardı sonra izin verdiler! "Jurassic World 4" Tayland, Malta ve İngiltere'de çekilecek... 'Doğal çevreye zarar vermeyin"

MYNET|DIŞ HABERLER "Jurassic Park" serisi, 1993 yılında aynı adı taşıyan Spielberg'in yönettiği filmle başladı ve 1997 ve 2001'de iki film daha ortaya çıktı. Aynı zamanda 2015'te üç filmlik "Jurassic World" serisinin de ortaya çıkmasına yol açtı. Yapımcılığını Steven Spielberg, Frank Marshall ve Patrick Crowley'nin üstlendiği serinin dördüncü filminde Gareth Edwards'ın yönettiği filmde Scarlett Johansson , Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali , Rupert Friend, Luna Blaise ve David Iacono'nun rol alması bekleniyor.

Senaryosu David Koepp'e ait olan yeni film üç yetişkin ve üç gencin adada mahsur kalmasının ardından yeni bir Jura dönemi başlatan tamamen yeni bir film olaran tanımlanıyor. Variery'in haberine göre, Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Phhatcharavat Wongsuwan, Tayland'ın çekime ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyledi ancak çekimler sırasında doğal kaynakları ve çevreyi etkilememeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu dile getirdi.