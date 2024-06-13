Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Önce uyardı sonra izin verdiler! "Jurassic World 4" Tayland, Malta ve İngiltere'de çekilecek... 'Doğal çevreye zarar vermeyin"

    Önce uyardı sonra izin verdiler! "Jurassic World 4" Tayland, Malta ve İngiltere'de çekilecek... 'Doğal çevreye zarar vermeyin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 15:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Universal Pictures'ın “ Jurassic World 4" filminin müjdesinin verilmesinden sonra çekim yerleri de belli oldu. Filmin çekimleri doğal çevreye zarar vermemesi konusunda uyarıldıktan sonra Tayland'taki mekanların yanında Malta ve İngiltere'de yapılacak. Filmin 2 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

    Önce uyardı sonra izin verdiler! "Jurassic World 4" Tayland, Malta ve İngiltere'de çekilecek... 'Doğal çevreye zarar vermeyin"

    MYNET|DIŞ HABERLER "Jurassic Park" serisi, 1993 yılında aynı adı taşıyan Spielberg'in yönettiği filmle başladı ve 1997 ve 2001'de iki film daha ortaya çıktı. Aynı zamanda 2015'te üç filmlik "Jurassic World" serisinin de ortaya çıkmasına yol açtı. Yapımcılığını Steven Spielberg, Frank Marshall ve Patrick Crowley'nin üstlendiği serinin dördüncü filminde Gareth Edwards'ın yönettiği filmde Scarlett Johansson , Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali , Rupert Friend, Luna Blaise ve David Iacono'nun rol alması bekleniyor.

    1

    Senaryosu David Koepp'e ait olan yeni film üç yetişkin ve üç gencin adada mahsur kalmasının ardından yeni bir Jura dönemi başlatan tamamen yeni bir film olaran tanımlanıyor. Variery'in haberine göre, Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Phhatcharavat Wongsuwan, Tayland'ın çekime ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyledi ancak çekimler sırasında doğal kaynakları ve çevreyi etkilememeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu dile getirdi.

    İlginizi Çekebilir

    'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

    'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

     Sahurda davulcuyla göbek atınca viral oldu

    Sahurda davulcuyla göbek atınca viral oldu

     Sitem etti! 'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

    Sitem etti! 'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

     Tezahüratlar bir an bile susmadı! İki kadının kavgası olay oldu

    Tezahüratlar bir an bile susmadı! İki kadının kavgası olay oldu

     Altın ararken karşısına çıkan kedi küfürler etti! "Korktum tabi"

    Altın ararken karşısına çıkan kedi küfürler etti! "Korktum tabi"

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    3. sezondan ilk fragman! Final yapmaya hazırlanıyor3. sezondan ilk fragman! Final yapmaya hazırlanıyor
    Eşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü: 1'i ölü 1'i ağır yaralıEşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü: 1'i ölü 1'i ağır yaralı
    Tuvalete 'Ne kadardır içeridesin' sayacı koydular! "İzleniyormuş gibi hissettim"Tuvalete 'Ne kadardır içeridesin' sayacı koydular! "İzleniyormuş gibi hissettim"
    Anahtar Kelimeler:
    Tayland
    En Çok Okunan Trend Haberler
    SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor!

    SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor!

    Eşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü: 1'i ölü 1'i ağır yaralı

    Eşlerin jakuzi keyfi kabusa döndü: 1'i ölü 1'i ağır yaralı

    İşçiler donmuş halde tavuk fabrikasında ölü bulundu

    İşçiler donmuş halde tavuk fabrikasında ölü bulundu

    Kendisi 23 kocası 80 yaşında! "Bunun adı aşk" dediler

    Kendisi 23 kocası 80 yaşında! "Bunun adı aşk" dediler

    Ölümcül enfeksiyona yakalandı! "Yapabileceğim pek bir şey yok"

    Ölümcül enfeksiyona yakalandı! "Yapabileceğim pek bir şey yok"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.