Tezahüratlar bir an bile susmadı! İki kadının kavga görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Fort Lauderdale Bahar Tatili başlıklı TikTok gönderisi kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. İki kadının çevresindekilere aldırış etmeden oyunla karışık kavga ettikleri anlar saniye saniye cep telefonu kamerasında yansıdı. O anlar TikTok'ta 100 binden fazla izlenmeye ulaştı.

Kadınların suyun içinde birbirlerinin üzerine çıkarak kazanma çabası göstermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdiye kadar gördüğüm en garip şeylerden biri" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna hiçbir anlam veremedim" yorumunu yaptı.