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    4. Tezahüratlar bir an bile susmadı! İki kadının kavga görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Tezahüratlar bir an bile susmadı! İki kadının kavga görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 11:25
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida bölgesinde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Oklahoma bölgesinde iki kadının sığ bir suda şakayla karışık yaptıkları kavga çevredekileri hareketlendirdi. İki kadının etrafına toplananlar alkış ve tezahüratlarla kavganın şiddetlenmesini istedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Fort Lauderdale Bahar Tatili başlıklı TikTok gönderisi kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. İki kadının çevresindekilere aldırış etmeden oyunla karışık kavga ettikleri anlar saniye saniye cep telefonu kamerasında yansıdı. O anlar TikTok'ta 100 binden fazla izlenmeye ulaştı.

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    Kadınların suyun içinde birbirlerinin üzerine çıkarak kazanma çabası göstermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdiye kadar gördüğüm en garip şeylerden biri" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna hiçbir anlam veremedim" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika kavga
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