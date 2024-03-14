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    4. Kadınların ortak kullanım alanlarındaki hijyen kurallarına uymadığını söyleyerek hemcinslerine isyan etti! 'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

    Kadınların ortak kullanım alanlarındaki hijyen kurallarına uymadığını söyleyerek hemcinslerine isyan etti! 'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 07:57
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    Sosyal medya ortak kullanımdaki tuvaletlerin hijyenik koşullara uygun olmadığını dile getirerek isyan eden bir kadının paylaşımı olay oldu. Hemcinslerine seslenen kadın, kadınların tuvaletinin pis olmasından dert yandı. O paylaşımı kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı.

    Sosyal medyada AVM'de, okulda ya da kafede toplu kullanılan tuvalete girmek zorunda kaldığını dile getiren genç kadın hijyenik koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle enfeksiyon kaptığını söyledi. Genç kadın hemcinslerine seslenerek, "Bu pis kızlar yüzünden ben sürekli enfeksiyon kapıyorum. Yıllardır kadın hastalıkları doktoruna gidiyorum.Ben ve birçok kişinin sağlığını bu pis kızlar nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Giriyorlar tuvalete, tuvalet peçetesini yere atıyorlar veya klozete atıp sifonu çekmiyorlar veya idrarlarını klozet dışında her yere yapıyorlar veya pedlerini ped kutusuna atmaktan ziyade yerlere atıyorlar gibi" dedi.

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    Tuvalet eğitimi vermesi gerektiğini ifade eden genç kadın, "Şimdi bana demeyin ki sen bunları söylemekten utanmıyor musun? Hayır onlar yapmaktan utanmıyor ben niye söylemekten utanayım? Onlar yüzünden ben enfeksiyon kapıyorum. Çünkü benim bünyem çok hassas. Birçok kadında çok kolay bir şekilde enfeksiyon kapabiliyor bu toplu tuvaletler yüzünden. Millete tuvalet eğitimi verilmeli" diye konuştu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadını destekleyen yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten pisliği nedeniyle tuvalete giremediğim çok oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne zaman dışarıda tuvaletimi yapsam bir şekilde hasta oluyorum" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya tuvalet
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