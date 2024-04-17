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    4. Önceki yıllarda hırsızlık yaptığı mağazaya iş başvurusunda bulundu! Görüşmede güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

    Önceki yıllarda hırsızlık yaptığı mağazaya iş başvurusunda bulundu! Görüşmede güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 14:24
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    TikTok'ta 'kieyin' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir adam önceki yıllarda hırsızlık yaptığı mağazay iş başvurusunda bulunduğunu ve iş görüşmesi sırasında kendisine o yıllara ait güvenlik kamerası kayıtlarının gösterildiğini söyledi. Kendisini hırsızlık yaparken gören adam çok utandığını dile adam, "Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

    TikTok'tan bir iş görüşmesi sırasında yaşadığı ilginç durumdan söz eden 'kieyin' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir adam kısa sürede viral oldu. 330 bini aşkın izlenmeye ulaşan görüntülerde genç adam mağazaya iş başvurusunda bulunmadan önce adı açıklanmayan perakende mağazasından hırsızlık yaptığını açıkladı. Mağazanın güvenlik kamerası da o gün kayıttaydı ve iş başvurusu sırasında o güne ait güvenlik kamerası görüntüleri kendisine gösterildi.

    ŞAŞKINA DÖNDÜ

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, "İş görüşmesine gittiğimde mağazada hırsızlık yaptığım görüntüleri bana gösterdiler" notunu ekledi. TikTok paylaşımında genç adamın olanlara inanamayarak ağzını kapattığı görüldü.

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    İnsanlar durumla ilgili görüşlerini belirtmek için Kian'ın gönderisinin yorum bölümüne gitti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bunun diğer zincir mağazalara başvurmasına engel olacağını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu benim ikizim ya da üçüzüm diyerek yalan söylerdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Görünüşe göre zamanınızı çalmayacaklar. Bu bir kazanç" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok hırsızlık iş görüşmesi
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