OnePlus için Android 12 Beta tekrar yayında

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro markanın amiral gemisi akıllı telefonları olarak satışta. OnePlus 9R ise sadece Hindistan'da ve Çin’de satılıyor. Bu nedenle şirket, iki cihaz için yalnızca Android 12 Beta sürümlerini yayınladı.

Google bu programı Android 12 Beta olarak adlandırsa da, OnePlus dahil çoğu üretici buna Android 12 Geliştirici Önizlemesi diyor. Her neyse, her şirketin sunduğu yazılım yapıları birbirinden farklıdır.

Max Weinbach’a göre, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro için Android 12 Geliştirici Önizlemesi, OxygenOS değil ColorOS gibi görünüyor.

ONEPLUS SORUNU DÜZELTTİ

Bununla birlikte, ilk yapıların bir sorunu vardı ve bu da telefonların Fabrika Sıfırlama Koruması (FRP) kontrolünde takılıp kalmasına neden oldu. OnePlus, yeni yapılarda bu hatayı düzelttiğini söylüyor. Ancak, diğer üreticiler gibi, kullanıcıların yazılım geliştirme konusunda deneyimi yoksa bu yapıları yüklememeleri öneriliyor.

Android 12 Beta ile belirlenen sorun listesi ise şu şekilde;

Yapı yüklenirken tüm veriler siliniyor

Görüntülü arama işlevi kullanılamıyor

Parmak iziyle kilit açma ve yüzle kilit açma kullanılamıyor

Bazı UI ekranları istenenden daha az görünüyor

Bazı uygulamalar beklendiği gibi çalışmayabilir

Sistem kararlılığı sorunları

HDR modu etkinleştirildiğinde kameranın çökme olasılığı.

Son olarak, OnePlus telefonları kullanılamaz hale getirilme riski konusunda uyardığı için, beta yazılımına aşina değilseniz bu yapıları denememenizi öneririz.

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