Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli

Online alışveriş büyük rahatlık. Öyle ki mağaza mağaza dolaşmadan istediğimiz her şeyi yorulmadan internetten temin edebiliyoruz. Ama internetten alışveriş yapmanın da riskleri yok değil. Satın alırken fotoğrafını gördüğünüz ürünün kapınıza geldiğinde çok farklı bir şey olarak çıkması ihtimali her zaman var. İnternetten gelinlik siparişi veren Lily de tam olarak bunu yaşadı.

50 DOLARA ALDI AMA...

TikTok hesabında başına gelen durumu paylaşan genç kadının, hem istediği modelden farklı olduğu hem de gelinliğin ölçülerinde sıkıntı yaşadığı belli oluyor. 50 dolara sipariş verdiği gelinliği deneyen Lily, ''Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar güzel geliyorsa, muhtemelen gerçek değildir'' diyerek durumu özetleyen bir cümle kuruyor.

HAYALLER VE GERÇEKLER

Sitede gördüğünde ''İşte hayalimdeki gelinlik bu'' diyen kadın, şöyle konuşuyor: ''Çiçek askılı kolsuz şifon koyu siyah elbiseyi gördüğümde işte bu demiştim. Klasik beyaz gelinlik hiçbir zaman giymek istemiyordum. Aldığım elbise bazı kriterleri karşılıyordu ama isteğim kesinlikle bu değildi. Çevrimiçi olarak gördüğüm versiyondan ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz.''