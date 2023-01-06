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OnlyFans fenomeni Alana Evans sosyal medyadan yaptığı itirafıyla şoke etti! “Uçakta yanlışlıkla porno açtım”

06.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaşana Alana Evans, 711 bin takipçisine bir uçak yolculuğu sırasında yanlışlıkla pornografik görüntülerin olduğu bir video açtığını itiraf etti. Büyük bir aceleyle videoyu kapatmaya çalıştığı sırada diğer yolcuların kendisine bakışından rahatsız olduğunu dile getiren Evans, “İnsanların bunu tabulaştırmaması gerekiyor” dedi.

OnlyFans fenomeni Alana Evans sosyal medyadan yaptığı itirafıyla şoke etti! “Uçakta yanlışlıkla porno açtım”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan OnlyFans fenomeni Alana Evans, Las Vegas’a giden bir uçuş sırasında fark etmeden telefonundan +18 görüntülerin olduğu müstehcen bir video açtı. Uçakta bir anda herkesin dönüp kendisine baktığını ifade eden Evans, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Uçakta yanlışlıkla porno açtım” itirafını yaparak hayranlarını şaşırttı.

“RAHATSIZ OLDUM”

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Uçakta telefonundan bir anda müstehcen görüntülerin açılması üzerine utanmadığını ifade eden Evans, duruma diğer insanların yüksek tepki vermesini anlamadığını belirtti. Tüm yolcuların kendisine odaklandığını belirten Evans, “Sesinin kapalı olduğunu düşünüyordum. Utanmak yerine insanların bakışlarından rahatsız oldum. Bu kadar büyük bir tepki vermelerini anlamıyorum. Bence durum çok komikti” dedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı ise Evans’ın yaşadığı durumun bir benzerinin kendisinin de başına geldiğini ifade ederek, “Kayınpederiniz varken açmayın. Hele ki maksimum seste! Benim başıma geldi” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Şirkette bir toplantı sırasında bunu yapmıştım. Çok utanç vericiydi” yorumunu yaptı.

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