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OnlyFans fenomeni Mia Khalifa, çöldeki pozuyla büyüledi! İç çamaşırını açıp takipçilerini mest etti

06.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Mia Khalifa, kahverengi güneş gözlüğü ve iç çamaşırıyla çölde çekildiği bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Eski Pornhurb yıldızının paylaşımı kısa sürede yarım milyonun üzerinde beğeni toplamayı başardı.

OnlyFans fenomeni Mia Khalifa, çöldeki pozuyla büyüledi! İç çamaşırını açıp takipçilerini mest etti

Lübnanlı OnlyFans yıldızı sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Son olarak İtalya gezisi sırasında çekilen üstsüz bir fotoğrafını paylaşan Khalifa, ülkeyi ikinci evi ilan etmişti. Güzel fenomen takipçilerinin çok konuşacağı bir paylaşıma daha imza attı. Konumunu belirtmediği bir çöl gezisi sırasında kazağı ve elindeki kahve fincanıyla objektiflere gülümseyen Khalifa’nın gönderisi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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“BUNU SEVİYORUM”

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Yere serdiği beyaz bir örtünün üzerinde samimi bir şekilde poz veren Khalifa, daha sonrasında ise Instagram’ın sınırlarını zorladı. Ayağa kalkarak iç çamaşırının arkasını açan Khalifa, hayranlarına sırt dekoltesiyle seslendi.

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Intagram’ın topluluk kurallarını zorlamayı sevdiğini ve dekolteyi ürkütücü bulmadığını dile getiren Khalifa gönderisine “Bunu seviyorum” notunu ekledi. Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayarak yarım milyona ulaştı.

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sosyal medya Mia Khalifa
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