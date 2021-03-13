MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. OnlyFans yıldızı ve model Celina Powell tutuklandı

OnlyFans yıldızı ve model Celina Powell tutuklandı

13.03.2021 02:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OnlyFans yıldızı ve model Celina Powell tutuklandı

'Kara Dul' olarak bilinen tartışmalı model Celina Powell, sosyal medya hesaplarından ünlü isimlerle yaşadığı cinsel deneyimlerini anlatmasıyla adını duyurdu. Celina Powell birden fazla kez ehliyetsiz araba kullanmak suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada yaptığı sansasyonel paylaşımlardan dolayı 'Kara Dul' lakabıyla anılan Celina Powell, birden fazla kez ehliyetsiz araba kullanmaktan ötürü tutuklandı.

Tuhaf influencer Celina Powell, sosyal medya hesaplarından birlikte olduğu ünlü isimlerle yaşadığı cinsel deneyimleri açık açık anlatmasıyla adını duyurdu.

Birkaç defa ehliyetsiz olarak araba kullanırken yakalandığı için son seferde emniyet güçleri Instagram modelini tutuklayarak cezaevine gönderdi. Celina Powell haberi saatler sonra doğrulayarak, salı sabahı tweet attı: "Tekrar hapse girdim."

1_Celina-Powell (1)

YOUTUBE KANALI VAR

Celina Powell'nın ünlülerle yaşadığını iddia ettiği cinsel deneyimlerini anlattığı videolarını düzenli olarak yüklediği bir YouTube kanalı var.

Geçtiğimiz günlerde Powell, şarkıcı Offset’e hamile numarası yaptığını itiraf etti ve rap efsanesi Snoop Dogg'u hile yapmakla suçladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdıDemet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
Anahtar Kelimeler:
youtube Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Diğer Haberler

Rhian Sugden, yatak odasından paylaştı

Yatak odasından paylaştı...

Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı

Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı

Serap Paköz'e ne oldu? Görenler Mr. Spock'a benzetti

Serap Paköz'e ne oldu?

Temel İçgüdü ile gündemden düşmedi! Sharon Stone 63 yaşında

'Daha iyisi yok' diyerek bombayı patlattı!

Emir Ali Doğrul kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Kağıttan Hayatlar filminin çocuk oyuncusunun hayatı

Emir Ali Doğrul kimdir?

Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi...

Ersin Arıcı kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.