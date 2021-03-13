OnlyFans yıldızı ve model Celina Powell tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı sansasyonel paylaşımlardan dolayı 'Kara Dul' lakabıyla anılan Celina Powell, birden fazla kez ehliyetsiz araba kullanmaktan ötürü tutuklandı.

Tuhaf influencer Celina Powell, sosyal medya hesaplarından birlikte olduğu ünlü isimlerle yaşadığı cinsel deneyimleri açık açık anlatmasıyla adını duyurdu.

Birkaç defa ehliyetsiz olarak araba kullanırken yakalandığı için son seferde emniyet güçleri Instagram modelini tutuklayarak cezaevine gönderdi. Celina Powell haberi saatler sonra doğrulayarak, salı sabahı tweet attı: "Tekrar hapse girdim."

YOUTUBE KANALI VAR

Celina Powell'nın ünlülerle yaşadığını iddia ettiği cinsel deneyimlerini anlattığı videolarını düzenli olarak yüklediği bir YouTube kanalı var.

Geçtiğimiz günlerde Powell, şarkıcı Offset’e hamile numarası yaptığını itiraf etti ve rap efsanesi Snoop Dogg'u hile yapmakla suçladı.

