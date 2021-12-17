Onur Buldu eşini etiketledi! Herkes Onur Buldu'nun öğretmen eşini merak etti

Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında öne çıkan Onur Buldu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hem işiyle ilgili paylaşımları hem geçmişe dönük halleri hem de özel hayatına dair zaman zaman yaptığı paylaşımlar beğeni alıyor.

Onur Buldu'nun eşi de merak ediliyor. Gözlerden uzak bir düğün yapan Onur Buldu zaman zaman öğretmen eşiyle de paylaşım yapıyor. Buldu son olarak kedilerinin videosunu çekip eşini de videoya etiketledi.

Onur Buldu'nun eşi Duygu Koz sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmadığı için merak konusu oluyor. Koz'un öğretmenlik yaptığı bilinirken özel hayatına dair çok bir bilgi bulunmuyor.



