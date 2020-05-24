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Onur Büyüktopçu kimdir? Çarkıfelek sunucusu Onur Büyüktopçu kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 21:41 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Çarkıfelek yarışmasının yeni sunucusu oldu. Kanal D'nin ekran klasiği yarışması Çarkıfelek yeni bölümleriyle bayramda yeniden yayınlanmaya başladı. Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz ve Damat Bayıldı'nın ardından bu defa ise Çarkıfelek'i sunmaya başladı. Peki Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Çarkıfelek sunucusu Onur Büyüktopçu hakkında merak edilenler.

Onur Büyüktopçu kimdir? Çarkıfelek sunucusu Onur Büyüktopçu kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

Onur Büyüktopçu, 2 sezon boyunca TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışmasını sunmuştu. Başarılı sunuculuğuyla beğeni toplayan Onur Büyüktopçu, daha sonra ise Damat Bayıldı yarışmasını sunmaya başlamıştı. Ancak reytinglerde nedeniyle yeni yarışması kısa sürede yayından kalkan Onur Büyüktopçu, bu defa Kanal D'ye transfer oldu. İşte yaz ayları boyunca Kanal D'de yayınlanacak olan Çarkıfelek'i sunmaya devam edecek olan Onur Büyüktopçu hakkında bilgiler.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

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Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Bir röportajında ‘Ferhunde Hanımlar’ dizisini izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda figüranlık yapmaya başladıktan sonra ise Defteri’ dizisinde oynamaya başladı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

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Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. 2019 yılında Show Tv 'de Damat Bayıldı adlı yarışmayı sundu. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

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