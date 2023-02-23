Onur Saylak Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu! İlk yorum Barış Atay'dan geldi

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem 10 ili yıktı. Büyük yıkımın ardından vatandaşlar elinden geleni yapmaya çalışırken Onur Saylak da babası ve kardeşinin yaptıklarını paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen şimdi de son paylaşımıyla gündemde.

Onur Saylak son paylaşımında Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu düşündüren bir yorumda bulundu. Oyuncu "Sen de gel... TİP" diye yazdı.

BARIŞ ATAY'DAN İLK YORUM

Milletvekili Barış Atay bu paylaşıma "Hoşgeldin kardeşim" yorumunda bulundu.

Türkiye İşçi Partisi'nin mecliste 4 vekili mevcut. Bu isimler Barış Atay, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Erkan Baş...



