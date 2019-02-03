MAGAZİN

Öpmeye doyamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu geride bıraktığımız gün Levent'te bulunan bir AVM'de görüntülendi. Çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

Öpmeye doyamadı

Ayrı ayrı gelerek alışveriş merkezinde buluşan çift, kısa süren bir alışveriş turunun ardından Markalar Sokağı’nda gazeteciler tarafından görüntülendi. Sanat camiasında evlilikleri ile örnek gösterilen ikili araçlarını bekledikleri sırada gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmediler. Fotoğraf çekildiği sırada eşi Cansu Kurtçuyu öpücüklere boğan Fettah Can, eşiyle birlikte mutluluk pozu verdi.

2017 yılının Ekim ayında ikizlerini kucaklarına alan çift muhabirler ile de ayaküstü sohbet etti. “Çocuklar uyanmış hemen eve gitmemiz lazım” diyen Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti araçlarının gelmesi ile evlerinin yolunu tuttular.

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çektiBülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti
Aleyna Tilki'ye Selda Bağcan sürprizi Aleyna Tilki'ye Selda Bağcan sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fettah Can Cansu Kurtçu

En Çok Okunan Haberler

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Taş ve sopalar havada uçuştu! Halı sahada dehşet

Taş ve sopalar havada uçuştu! Halı sahada dehşet

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın, vatandaşla tokalaşırken eldiven taktı

Demet Akalın, vatandaşla tokalaşırken eldiven taktı

Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti

Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti

Aleyna Tilki'ye Selda Bağcan sürprizi

Aleyna Tilki'ye Selda Bağcan sürprizi

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçi Üniversitesi mezunu Ayşen Gruda sorusunu bilemedi

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakımda!

Herkesten saklıyormuş! Yoğun bakımda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.