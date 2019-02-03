Öpmeye doyamadı

Ayrı ayrı gelerek alışveriş merkezinde buluşan çift, kısa süren bir alışveriş turunun ardından Markalar Sokağı’nda gazeteciler tarafından görüntülendi. Sanat camiasında evlilikleri ile örnek gösterilen ikili araçlarını bekledikleri sırada gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmediler. Fotoğraf çekildiği sırada eşi Cansu Kurtçuyu öpücüklere boğan Fettah Can, eşiyle birlikte mutluluk pozu verdi.

2017 yılının Ekim ayında ikizlerini kucaklarına alan çift muhabirler ile de ayaküstü sohbet etti. “Çocuklar uyanmış hemen eve gitmemiz lazım” diyen Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti araçlarının gelmesi ile evlerinin yolunu tuttular.

