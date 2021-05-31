HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo A16 birçok özellikle birlikte geliyor

Oppo A16 birçok özellikle birlikte geliyor

31.05.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo A16 güçlü batarya desteği sağlamak için kullanıcılarla buluşmak üzere. Ortaya çıkan bazı detaylar bu yeni modelin kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor.

Oppo A16 birçok özellikle birlikte geliyor

Akıllı telefon üreticileri cihazlarında bataryalara daha fazla önem vermeye başladı. Akıllı telefon devrimi sonrası kısa bir süre içerisinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalındı. Bunlardan en önemlisi ise batarya problemiydi. Her ne kadar sistemsel ve yazılımsal açıdan güçlü akıllı telefonlar üretilse bile yine de batarya yetersizdi.

Bu durum karşısında akıllı telefon şirketleri güçlü önlemler almaya başladı. Şimdilerde neredeyse hiçbir akıllı telefon bataryası 3600 mAh seviyesinden aşağı üretilmiyor. Böylece sürekli akıllı telefonu şarj etmek gerekmiyor. Oppo tarafından piyasaya sunulması beklenen bir model ise yine oldukça güçlü batarya ile kullanıcıları selamlayacak.

OPPO İÇİN KOLLARI SIVADI

Dünyanın en büyük akıllı telefon markalarından birisi olarak gösterilen Oppo, özellikle A15 serisi modellere yoğunlaştı. Ancak ortaya çıkan yeni detaylara göre A16 güçlü batarya desteği ile geliyor. Bu cihazın 5000 mAh batarya gücüne sahip olması bekleniyor.

Yeni akıllı telefonun ayrıca 10W şarj cihazı ile birlikte gelmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar cep telefonlarını hızlı bir şekilde şarj edebilecek. Sistem açısından değerlendirildiğinde ise telefonun Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 çalıştıracağı söylendi.

Türkiye'de üretilen Oppo Reno5 Lite tüketicilere sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleriTürkiye'de üretilen Oppo Reno5 Lite tüketicilere sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo A16 modeli için Çin ve Hindistan ilk çıkış yerleri olacak. Hemen ardından Türkiye ve Avrupa pazarlarına gelmesi bekleniyor. Hem bütçe dostu hem de donanımsal ve yazılımsal açıdan üstün özelliklere sahip olması bu modeli dikkat çekici kılabilir.

Dijital dönüşüm sektörleri yeniden şekillendiriyor: Yeni dünyaya hoş geldiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler
Chrome yeni güncelleme ne tür kolaylıklar sağlayacak?Chrome yeni güncelleme ne tür kolaylıklar sağlayacak?
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca: İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz

Bakan Koca: İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz

İsrail’de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti

İsrail’de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.