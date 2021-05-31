Oppo A16 birçok özellikle birlikte geliyor

Akıllı telefon üreticileri cihazlarında bataryalara daha fazla önem vermeye başladı. Akıllı telefon devrimi sonrası kısa bir süre içerisinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalındı. Bunlardan en önemlisi ise batarya problemiydi. Her ne kadar sistemsel ve yazılımsal açıdan güçlü akıllı telefonlar üretilse bile yine de batarya yetersizdi.

Bu durum karşısında akıllı telefon şirketleri güçlü önlemler almaya başladı. Şimdilerde neredeyse hiçbir akıllı telefon bataryası 3600 mAh seviyesinden aşağı üretilmiyor. Böylece sürekli akıllı telefonu şarj etmek gerekmiyor. Oppo tarafından piyasaya sunulması beklenen bir model ise yine oldukça güçlü batarya ile kullanıcıları selamlayacak.

OPPO İÇİN KOLLARI SIVADI

Dünyanın en büyük akıllı telefon markalarından birisi olarak gösterilen Oppo, özellikle A15 serisi modellere yoğunlaştı. Ancak ortaya çıkan yeni detaylara göre A16 güçlü batarya desteği ile geliyor. Bu cihazın 5000 mAh batarya gücüne sahip olması bekleniyor.

Yeni akıllı telefonun ayrıca 10W şarj cihazı ile birlikte gelmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar cep telefonlarını hızlı bir şekilde şarj edebilecek. Sistem açısından değerlendirildiğinde ise telefonun Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 çalıştıracağı söylendi.