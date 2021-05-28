Türkiye'de üretilen Oppo Reno5 Lite tüketicilere sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo Türkiye fabrikasında üretime başlamış ve Türkiye'de üretilen ilk model olan Oppo A15s'i pazara sunmuştu. Oppo, Türkiye üretilen yeni modeli Oppo Reno5 Lite'ı da tüketicilerin beğenisine sunduğunu açıkladı. Dilerseniz Oppo Reno5 Lite'ın fiyatına geçmeden önce, biraz özelliklerinden bahsedelim.

OPPO RENO5 LITE'IN ÖZELLİKLERİ ARASINDA NELER VAR?

Oppo Reno5 Lite'ın özellikleri arasında 6,43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran var. Ekran, sol üst köşesinde nokta çentik taşıyor. MediaTek Helio P95 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile destekleniyor. Reno5 Lite, 4.310 mAh kapasitesinde bir pil taşıyor ve bu pil 30W hızlı şarj desteğine sahip.

Reno5 Lite'ın arka tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera var. Son olarak ön tarafta 32 MP'lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

RENO5 LITE'IN FİYATI BELLİ OLDU

OPPO Reno5 Lite iki farklı renkle tüketiciye sunuluyor. Türkiye'de üretilen Oppo Reno5 Lite'ın tavsiye edilen satış fiyatı 4.299 TL olarak belirlendi.

