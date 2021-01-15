HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo A93 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo A93 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

15.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oppo A93 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo A93 5G'yi resmen tanıttı. Oppo'nun daha önce tanıttığı Oppo A93 modeline nazaran Qualcomm 480 işlemcisinden güç alan Oppo A93 5G özellikleri ve fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Oppo A93 aslında ekim ayında tanıtılmış bir modeldi. Bu model, MediaTek üretimi MediaTek Helio P95 ile geliyordu. Oppo şimdi ise Oppo A93 5G modelini görücüye çıkardı. Akıllı telefonun en önemli farkı ise Snapdragon 480 işlemcisi ile gelmesi.

OPPO A93 5G ÖZELLİKLERİ

Oppo A93 5G özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran var. Ekran, sol üst köşesinde nokta bir çektik barındırıyor. Çentikte telefonun 8 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Daha önce de söylediğimiz gibi Snapdragon 480 işlemcisinden güç alan cihaz, 5G desteği ile öne çıkıyor. Snapdragon 480 işlemcisine ise 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Son olarak parmak izini yan tarafta tutan telefonun 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile geldiğini belirtelim.

Oppo A93 5G özellikleri

Oppo A93 5G üçlü bir arka kurulumuna sahip. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğündeyken, bu kameraya ek olarak 2 MP makro ve 2 MP portre kamerası arka tarafta yer alıyor.

Oppo A93 5G kamera

OPPO A93 5G FİYATI

Oppo A93 5G fiyatı 256 GB'lık versiyon için 310 dolar olarak belirlenmiş durumda. 128 GB'lık versiyonun fiyatı ise henüz belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Galaxy S21'in kutusu neden boş kaldı?Galaxy S21'in kutusu neden boş kaldı?
İsmi azam duasının fazileti ve anlamıİsmi azam duasının fazileti ve anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Blue Origin, yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı

Blue Origin, yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı

Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu metroda göründü!

Metroda göründü! Xiaomi üretecek mi?

Galaxy S21'in kutusunda neden şarj cihazı ve kulaklık yok? İşte Samsung'un yanıtı

Galaxy S21'in kutusu neden boş kaldı?

Xiaomi ABD tarafından kara listeye alındı!

Xiaomi ABD tarafından kara listeye alındı!

Android Kovid-19 uygulamaları çöküyor

Android Kovid-19 uygulamaları çöküyor

Xiaomi Mi 11 Pro 80W kablosuz şarj ile gelebilir

Beklenen Xiaomi amirali için sürpriz iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.