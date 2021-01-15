Oppo A93 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo A93 aslında ekim ayında tanıtılmış bir modeldi. Bu model, MediaTek üretimi MediaTek Helio P95 ile geliyordu. Oppo şimdi ise Oppo A93 5G modelini görücüye çıkardı. Akıllı telefonun en önemli farkı ise Snapdragon 480 işlemcisi ile gelmesi.

OPPO A93 5G ÖZELLİKLERİ

Oppo A93 5G özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran var. Ekran, sol üst köşesinde nokta bir çektik barındırıyor. Çentikte telefonun 8 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Daha önce de söylediğimiz gibi Snapdragon 480 işlemcisinden güç alan cihaz, 5G desteği ile öne çıkıyor. Snapdragon 480 işlemcisine ise 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Son olarak parmak izini yan tarafta tutan telefonun 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile geldiğini belirtelim.

Oppo A93 5G üçlü bir arka kurulumuna sahip. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğündeyken, bu kameraya ek olarak 2 MP makro ve 2 MP portre kamerası arka tarafta yer alıyor.

OPPO A93 5G FİYATI

Oppo A93 5G fiyatı 256 GB'lık versiyon için 310 dolar olarak belirlenmiş durumda. 128 GB'lık versiyonun fiyatı ise henüz belli değil.

