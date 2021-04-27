Oppo, Apple ve Samsung'a rakip oluyor!

Teknoloji sektöründeki isimlerin yeni gözdesi akıllı etiketler oldu. Bu etiketler çeşitli eşyaların yerini tespit etmenizi sağlıyor. Bluetooth kökenli bu cihazlar ile evinizin içerisinde kaybettiğiniz küçük eşyaları basit bir şekilde bulabiliyorsunuz.

Sizlerin de tahmin edebileceği üzere insanların en çok kaybettikleri eşya anahtar. Dolayısıyla Smart Tag yani akıllı anahtarların bu sorunu tamamen çözdüğünü söyleyebiliriz. Fiyat olarak hayli uygun olan bu akıllı etiketler giderek yaygınlaşıyor.

Akıllı etiketini tanıtan ilk isimlerden birisi Samsung olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Apple kendi akıllı etiketini tanıttı. Şimdi ise sıra Android tarafındaki popüler isimlerden biri olan Oppo’ya gelmiş gibi görünüyor.

APPLE VE SAMSUNG'UN ETİKETİNE BENZER

Ülkemizde de kurumsal olarak hizmet veren Oppo kısa süre önce Reno5 serisini ülkemizde de satışa sunmuştu. Sızdırılan bilgilere göre Oppo şimdi de kendi akıllı etiketini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bu akıllı etiketin de Bluetooth tabanlı bir iletişim sistemine sahip olduğu belirtiliyor. Yani Apple ve Samsung’un tanıttığı akıllı etiket ile benzer bir sistem karşımıza çıkacak.