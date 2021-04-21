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Kaybolan bir AirTag'i bulmak için tek seçenek bir iPhone değil!

21.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple nihayet AirTag takip aksesuarını tanıttı. Fakat Apple tanıtımda U1 çipi ile desteklenen AirTag'in kayıp moddayken Android kullanıcıları tarafından da tanımlanabileceğinden bahsetmedi.

Kaybolan bir AirTag'i bulmak için tek seçenek bir iPhone değil!

AirTag, Apple'ın aylardır tanıtması beklenen ürünüydü. Apple 2020'nin son döneminde düzenlediği üç önemli etkinliğin üçünde de AirTag takip aksesuarlarını görücüye çıkarmadı. Ancak dün akşam düzenlenen 'Spring Loaded' sloganlı etkinlik ile her şey değişti. Cupertinolu teknoloji devi bu etkinlikte AirTag'i kamuoyuna sundu. Etkinlikteki tanıtıma bakılırsa AirTag'lerin takıldığı herhangi bir nesne, ultra geniş bant teknolojisi sayesinde artık kaybolmayacak. Ancak AirTag, Apple'ın ekosistemine derinlemesine entegre olduğundan, çalışması için bir iOS cihazı gerektirecek. Android telefon kullanıcılarının şimdilik AirTag çalıştırmak gibi bir şansı olmasa da Apple'a göre herhangi bir AirTag'i bulmak için yardımcı olmaları mümkün.

APPLE AIRTAG ANDROID TELEFONLARA DA İZİN VERİYOR

Apple'ın resmi web sitesinde yayınlanan yeni bir destek makalesine göre, AirTag'ler Kayıp Moddayken diğer tüm NFC özellikli iPhone'lar ve hatta Android cihazlar tarafından okunabilecek. Yani Android telefonu olan biri, size ait olan ve kaybolmuş bir AirTag bulursa, bu kişi, sizin hakkınızda daha fazla ayrıntı öğrenmek için NFC destekli Android cihazını kullanabilecek. Peki süreç nasıl işleyecek?

AirTag

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AIRTAG'İ DOKUNDURMAK YETERLİ OLACAK

Android cihaz kullanıcıları, NFC özellikli cihazına AirTag'in beyaz tarafını yaklaştıracak. Bu durumda AirTag, seri numarası da dahil olmak üzere bilgi sağlayan bir web sitesini açacak. Böylece sahipsiz, kaybolmuş bir AirTag bulan Android kullanıcıları, AirTag'in sahibi ile bu web sitesindeki bilgileri kullanarak iletişime geçebilecek. Unutmadan söyleyelim; AirTag'in fiyatı 299 TL. 4'lü paket alırsanız ise 999 TL ödemeniz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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