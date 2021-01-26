Oppo, bir başka uygun fiyatlı akıllı telefon duyurdu

Oppo, son dönemlerde piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla dikkat çekiyor. Marka şimdi de yeni akıllı telefonu “A55 5G”yi duyurdu. Orta segment bir cihaz olan telefon, kendi sınıfına göre ilgi çekebilecek özelliklere sahip.

OPPO A55 5G ÖZELLİKLERİ

Dimensity 700 yonga seti, 2.2 GHz’de çalışan güçlü iki Cortex-A76 çekirdeğine ve 2GHz saat hızına sahip güç verimliliğine odaklanan altı Cortex-A55 ünitesine sahip. Çipe 6GB RAM ve 128GB depolama alanı eşlik ediyor. Oppo, A55 5G’ye daha fazla genişletme için bir microSD yuvası da sağlıyor.

Ön kısımda HD+ çözünürlüğe ve standart 60Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik bir LCD yer alıyor. Arkada ise üç kamera daha var. 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de portre odaklı kamera, telefonda bizleri karşılayan özelikler olarak karşımıza çıkıyor. Yonga setinin sınırlamaları nedeniyle, Oppo A55 5G, 30 fps’de 1080p’ye kadar videolar kaydederken, ağır çekim klipler 720p’de kalıyor.

Telefonun 5.000 mAh değerinde bir bataryası var. Hızlı şarj desteği sunmayan telefonun şarj kapasitesi 10 watt olarak açıklandı. Ancak en azından altta 3,5 mm ses jakının yanında bir USB-C bağlantı noktası mevcut. Parmak izi tarayıcısı yan tarafta, güç tuşunun içinde. Şu an için cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Audi için bir devrin sonu!

