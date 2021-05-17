Oppo Enco Air kablosuz kulaklık incelemesi

Oppo Enco Air, Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip. 10 metre mesafede hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor. Eğer telefonunuzda ColorOS 11 ya da daha yeni sürüm bir sistem var ise, kulaklığın kontrol ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Kulaklığın üzerinde dokunmatik kontrol panelleri yer alıyor. Böylece birkaç dokunuşla şarkılar arası geçişler yapabilir, aramaları cevaplayıp sonlandırabilir ya da sesli asistana bağlanabilirsiniz. 3 kez dokunduğunuzda, asistan da aktif hale geliyor.

SES KALİTESİ NASIL?

Oppo Enco Air, 12mm dinamik sürücülerle geliyor. Ayrıca dual mikrofon ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme sistemine sahip. Bu, özellikle telefon görüşmeleri için önemli. Şimdi biraz daha detay verelim.

Ürünün müzik dinlerken ya da bir şeyler izlerken sunduğu ses kalitesi, tatmin edici düzeyde. Tabii ki yüksek beklentileriniz olmamak kaydıyla. Genellikle tizler, vokaller ve bass’ları ayrı ayrı alabiliyorsunuz, lakin bass’lar çok da derin değil.

İç mekân görüşmelerinde ses kalitesi gayet net. Bağlantıda kopma ya da seste dijitalleşme gibi can sıkıcı detaylarla karşılaşmadık. Yapay zekâ destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi, özellikle gürültülü ortamlarda yapmanız gereken görüşmelerde işe yarar sonuçlar verebiliyor.