Oppo Enco Air kablosuz kulaklık incelemesi

Oppo Enco Air, Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip. 10 metre mesafede hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor. Eğer telefonunuzda ColorOS 11 ya da daha yeni sürüm bir sistem var ise, kulaklığın kontrol ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Kulaklığın üzerinde dokunmatik kontrol panelleri yer alıyor. Böylece birkaç dokunuşla şarkılar arası geçişler yapabilir, aramaları cevaplayıp sonlandırabilir ya da sesli asistana bağlanabilirsiniz. 3 kez dokunduğunuzda, asistan da aktif hale geliyor.
Oppo Enco Air, 12mm dinamik sürücülerle geliyor. Ayrıca dual mikrofon ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme sistemine sahip. Bu, özellikle telefon görüşmeleri için önemli. Şimdi biraz daha detay verelim.
Ürünün müzik dinlerken ya da bir şeyler izlerken sunduğu ses kalitesi, tatmin edici düzeyde. Tabii ki yüksek beklentileriniz olmamak kaydıyla. Genellikle tizler, vokaller ve bass’ları ayrı ayrı alabiliyorsunuz, lakin bass’lar çok da derin değil.
İç mekân görüşmelerinde ses kalitesi gayet net. Bağlantıda kopma ya da seste dijitalleşme gibi can sıkıcı detaylarla karşılaşmadık. Yapay zekâ destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi, özellikle gürültülü ortamlarda yapmanız gereken görüşmelerde işe yarar sonuçlar verebiliyor.
Kulaklığımız oyun oynarken de düşük gecikme süresi sayesinde işitsel detayları net şekilde sunabiliyor. Şunu da belirtmeliyiz ki Enco Air, Oppo'nun aktardığına göre TÜV Rheinland’in kablosuz kulaklıklar için “Düşük gecikme süresi ve yüksek performans sertifikasını” alan ilk kablosuz kulaklık unvanına sahip.
Her bir kulaklıkta 25mAh pil bulunuyor. Taşıma ve şarj kutusundaki kapasite ise, 440mAh. Ürünü, beraberin gelen Type-C kablo aracılığıyla 1.5 saatte tamamen şarj edebilirsiniz. Tek şarj ile kulaklıkların kullanım süresi ise yaklaşık 4 saat. Kutudaki şarj imkânıyla birlikte tek şarj ile 20 saati aşkın deneyim mümkün oluyor. Tabii ses seviyesinin yüzde 50-60 civarlarında olması kaydıyla. Yeri gelmişken belirtelim; Kulak sağlığınız için yüksek sesle müzik dinlememeniz gerekiyor.
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