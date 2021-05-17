HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Enco Air kablosuz kulaklık incelemesi

Oppo Enco Air kablosuz kulaklık incelemesi

17.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silikon başlığa sahip olmayan Enco Air, müzik dinleme ve telefonla görüşme yapma konusunda dikkat çekici detaylara sahip. Gelin Oppo Enco Air kablosuz kulaklığın detaylarına birlikte bakalım.

Oppo Enco Air kablosuz kulaklık incelemesi

Oppo Enco Air, Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip. 10 metre mesafede hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor. Eğer telefonunuzda ColorOS 11 ya da daha yeni sürüm bir sistem var ise, kulaklığın kontrol ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Kulaklığın üzerinde dokunmatik kontrol panelleri yer alıyor. Böylece birkaç dokunuşla şarkılar arası geçişler yapabilir, aramaları cevaplayıp sonlandırabilir ya da sesli asistana bağlanabilirsiniz. 3 kez dokunduğunuzda, asistan da aktif hale geliyor.

SES KALİTESİ NASIL?

Oppo Enco Air, 12mm dinamik sürücülerle geliyor. Ayrıca dual mikrofon ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme sistemine sahip. Bu, özellikle telefon görüşmeleri için önemli. Şimdi biraz daha detay verelim.

Ürünün müzik dinlerken ya da bir şeyler izlerken sunduğu ses kalitesi, tatmin edici düzeyde. Tabii ki yüksek beklentileriniz olmamak kaydıyla. Genellikle tizler, vokaller ve bass’ları ayrı ayrı alabiliyorsunuz, lakin bass’lar çok da derin değil.

İç mekân görüşmelerinde ses kalitesi gayet net. Bağlantıda kopma ya da seste dijitalleşme gibi can sıkıcı detaylarla karşılaşmadık. Yapay zekâ destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi, özellikle gürültülü ortamlarda yapmanız gereken görüşmelerde işe yarar sonuçlar verebiliyor.

Kulaklığımız oyun oynarken de düşük gecikme süresi sayesinde işitsel detayları net şekilde sunabiliyor. Şunu da belirtmeliyiz ki Enco Air, Oppo'nun aktardığına göre TÜV Rheinland’in kablosuz kulaklıklar için “Düşük gecikme süresi ve yüksek performans sertifikasını” alan ilk kablosuz kulaklık unvanına sahip.

Oppo Enco Air Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatıOppo Enco Air Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

İŞTE OPPO ENCO AIR'IN PİL PERFORMANSI

Her bir kulaklıkta 25mAh pil bulunuyor. Taşıma ve şarj kutusundaki kapasite ise, 440mAh. Ürünü, beraberin gelen Type-C kablo aracılığıyla 1.5 saatte tamamen şarj edebilirsiniz. Tek şarj ile kulaklıkların kullanım süresi ise yaklaşık 4 saat. Kutudaki şarj imkânıyla birlikte tek şarj ile 20 saati aşkın deneyim mümkün oluyor. Tabii ses seviyesinin yüzde 50-60 civarlarında olması kaydıyla. Yeri gelmişken belirtelim; Kulak sağlığınız için yüksek sesle müzik dinlememeniz gerekiyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Realme 7i güncellenmeye hazırRealme 7i güncellenmeye hazır
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.