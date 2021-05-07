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Oppo Enco Air Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

07.05.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, Türkiye'deki kablosuz kulaklık ailesine Enco Air'i de ekledi. Şirketin yeni kulaklığı Oppo Enco Air, 10 dakika şarj ile 8 saate kadar kullanım vadediyor. Peki Oppo Enco Air'ın fiyatı ne kadar?

Oppo Enco Air Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo kablosuz kulaklık ailesini genişletiyor. Daha önce Oppo Enco serisine Enco X'i ekleyen şirket, şimdi ise Oppo Enco Air adını taşıyan yeni kablosuz kulaklığını Türkiye'ye getirdi.

OPPO ENCO AIR'IN ÖZELLİKLERİ

Oppo Enco Air, 12 mm kompozit titanyum sürücülerle üretilmiş. Kulaklık, 3,75 gramlık bir ağırlığa sahip. Oppo'nun aktardığına göre, kulaklıkta yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi var. Bluetooth 5.2 ile gelen Oppo Enco Air, kullanıcılara gecikmeyi azaltan Oyun Modu da sunuyor. Enco Air aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi ek özelliklerle birlikte geliyor. Bu noktada kulaklığın IPX4 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

Enco Air özellikleri

Kablosuz kulaklıklarda değerlendirme kriterlerinden biri pil oluyor. Oppo'nun söylediğine göre Oppo Enco Air şarj kutusu ile kullanıcılara 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar, tam şarjla ise 24 saate kadar dinleme süresi vadediyor. Şarj kutusu demişken, kulaklığın şarj kutusu mat bir dokuya ve şarj kutusunun üst kapağı ise yarı saydam bir tasarıma sahip.

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OPPO ENCO AIR'IN FİYATI BELLİ OLDU

Oppo Enco Air'ın tavsiye edilen satış fiyatı 649 TL olarak belirlenmiş durumda. Kulaklık, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor.

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