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Oppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyor

14.01.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Oppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyor

Oppo’nun yeni nesil amiral gemisi modelinin çıkış tarihi netleşti. İşte Oppo Find X3 Pro ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Oppo yeni nesil amiral gemisi modeli için geri sayıma geçti. Çinli üretici son olarak Oppo Find X2 Pro ile güzel bir çizgi yakalamıştı. Görünen o ki bu çizgi Find X3 Pro ile devam edecek.

OPPO FİND X3 PRO SIZDIRILDI

Özellikle son birkaç gündür yeni Find X modeli ile ilgili dedikodular hayli artmıştı. Nitekim geçtiğimiz gün de telefonun render görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerin sızdırılmasının hemen akabinde Oppo‘dan beklenen açıklama geldi.

Oppo tarafından yapılan açıklamada Find X3 Pro’nun mart ayında satışa çıkacağı belirtildi.

Son iki jenerasyonda çıkan orta ve üst seviye Oppo modelleri benzer bir tasarım çizgisine sahipti. Bu tasarımda arka yüzde alt alta konumlandırılmış dikdörtgen şeklindeki ana kamera modülü temeli oluşturuyordu.

Find X3 Pro için sızdırılan render görüntülerinde bu tasarım çizgisinin değiştiği görülüyor. Oppo yeni nesil amiral gemisi modelinde kare şeklinde bir modüle yer verecek.

Şimdilik telefonun hangi özelliklerle geleceği netleşmiş değil. Fakat Snapdragon 888 ile gelecek olması kesin diyebiliriz. Ayrıca RAM tarafında da 8GB ve 12GB’lık iki farklı opsiyon bizleri şaşırtmayacaktır.

Asıl merak edilen unsur ise Find X3 Pro‘nun nasıl bir kamera performansı sergileyeceği. Bunu da bekleyip göreceğiz.

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