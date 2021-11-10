Oppo Find X4, birçok telefondan daha hızlı şarj olacak!

Bilindiği üzere Oppo üst segment için öyle geniş bir model yelpazesine sahip değil. Hatta Oppo modellerinin ağırlıklı olarak orta segmentte yer alan cihazlardan oluştuğunu da söyleyebiliriz. Ancak Oppo Find X4, şirketin üst segment modellerinden biri olacak gibi görünüyor.

Oppo’nun Find X serisi özellikle Asya pazarında başarılı bir grafik çiziyor. Peki aynı çizgiyi önümüzdeki süreçte çıkacak olan Find X4 modeli de yakalayabilecek mi?

Şimdilik Find X4 modeline dair çok fazla bilgimiz bulunmuyor. Yani telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini ya da nasıl bir kamera modülü ile karşımıza çıkacağını bilmiyoruz.

OPPO FIND X4'ÜN HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ SIZDI

Geçtiğimiz gün bu telefona dair ilk detaylar nihayet sızdırıldı. İddialara göre Find X4, Oppo’nun en gelişmiş hızlı şarj teknolojisini kullanacak. Bu bağlamda telefonda 125W’lık hızlı şarj teknolojisine yer verileceği iddia ediliyor.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Find X4’ün önümüzdeki yılın Mart ya da Nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.

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