HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Find X4, birçok telefondan daha hızlı şarj olacak!

Oppo Find X4, birçok telefondan daha hızlı şarj olacak!

10.11.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo yeni amiral gemisi modeli Find X4 için geri sayıma geçti. Üüst segmentte yer alması beklenen Find X4 hakkında sızdırılan bilgiler ise oldukça dikkat çekici. Sızdırılan bilgilere göre Find X4, hızlı şarj konusunda birçok telefondan daha iyi bir performans gösterecek.

Oppo Find X4, birçok telefondan daha hızlı şarj olacak!

Bilindiği üzere Oppo üst segment için öyle geniş bir model yelpazesine sahip değil. Hatta Oppo modellerinin ağırlıklı olarak orta segmentte yer alan cihazlardan oluştuğunu da söyleyebiliriz. Ancak Oppo Find X4, şirketin üst segment modellerinden biri olacak gibi görünüyor.

Oppo’nun Find X serisi özellikle Asya pazarında başarılı bir grafik çiziyor. Peki aynı çizgiyi önümüzdeki süreçte çıkacak olan Find X4 modeli de yakalayabilecek mi?

OPPO Reno 6 Lite Avrupa pazarında da boy gösterecekOPPO Reno 6 Lite Avrupa pazarında da boy gösterecek

Şimdilik Find X4 modeline dair çok fazla bilgimiz bulunmuyor. Yani telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini ya da nasıl bir kamera modülü ile karşımıza çıkacağını bilmiyoruz.

OPPO FIND X4'ÜN HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ SIZDI

Geçtiğimiz gün bu telefona dair ilk detaylar nihayet sızdırıldı. İddialara göre Find X4, Oppo’nun en gelişmiş hızlı şarj teknolojisini kullanacak. Bu bağlamda telefonda 125W’lık hızlı şarj teknolojisine yer verileceği iddia ediliyor.

Oppo Reno7'den yeni bir bilgi geldiOppo Reno7'den yeni bir bilgi geldi

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Find X4’ün önümüzdeki yılın Mart ya da Nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.

Realme GT Neo'nun Avrupa fiyat netleşti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Büyük değişiklik! Artık sohbetleri kayıt edebileceksinizBüyük değişiklik! Artık sohbetleri kayıt edebileceksiniz
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

Florya'da deprem! Kovuldular

Florya'da deprem! Kovuldular

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.